Альтернатива Starlink на подходе: что известно о запуске новых интернет-спутников

Project Kuiper, дочернее подразделение компании Amazon, готовится запустить 9 апреля первую полноценную партию спутников, составив конкуренцию интернету Starlink Илона Маска.

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Запуск спутников анонсирован на официальном сайте Amazon. Миссия, названная "KA-01" для Kuiper Atlas 1, будет запущена на ракете United Launch Alliance (ULA) Atlas V с космической станции на мысе Канаверал во Флориде. На высоте 450 километров над Землей развернут 27 спутников.

Как и Starlink, спутники Project Kuiper будут обеспечивать высокоскоростной интернет с низкой задержкой практически в любой точке земного шара. Компания планирует начать предоставлять услуги клиентам в конце 2025 года.

"Мы спроектировали некоторые из самых передовых спутников связи, когда-либо созданных, и каждый запуск — это возможность добавить больше емкости и покрытия к нашей сети", — заявил вице-президент Project Kuiper Раджив Бадьял.

Ракета для запуска Project Kuiper Фото: Amazon

Разработчики улучшили производительность систем, включая фазированные антенные решетки, процессоры, солнечные батареи, двигательные установки и оптические межспутниковые линии связи. Кроме того, спутники покрыты диэлектрической зеркальной пленкой, которая рассеивает отраженный солнечный свет, делая их менее заметными для астрономов.

Всего спутниковая система Project Kuiper первого поколения будет включать более 3200 усовершенствованных спутников на низкой околоземной орбите. На следующие несколько лет запланировано еще семь запусков Atlas V и 38 запусков на более крупной ракете ULA Vulcan Centaur. Также планируется 30 запусков через другие компании: Arianespace, Blue Origin и SpaceX.

Напомним, французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA заявил, что начал переговоры с Европейским Союзом по замене Starlink в Украине.

В свою очередь украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш заявил, что единственной полноценной альтернативой Starlink для Сил обороны Украины является спутниковая связь OneWeb.