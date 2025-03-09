Польша готова разорвать контракт со Starlink, если Маск отключит связь для Украины

Интернет от Starlink, которым пользуется Украина, оплачивает Министерство цифровизации Польши. Его стоимость составляет около 50 млн долларов США.

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Официальная Варшава платит старшему советнику президента США Дональда Трампа Илону Маску за пользование Украиной широкополосным интернетом от Starlink и может, в случае чего, найти новых поставщиков. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, услуги спутниковой связи Starlink, которые предоставляет Силам обороны Украины американская компания SpaceX инженера Илона Маска, оплачивает Министерство цифровизации Польши.

Стоимость интернета составляет около 50 миллионов долларов в год.

Сообщение Радослава Сикорского в ответ Илону Маску Фото: Скриншот

"Если SpaceX окажется ненадежным провайдером, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Отметим, что Илон Маск заявил, что его система Starlink является опорой украинской армии. И если он ее отключит, то весь фронт упадет.

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отключать Украине Starlink будет неправильным. Он сообщил, что в стране работает 45 тысяч терминалов, которые бесплатно обеспечивают связью не только фронт, но и больницы, детские сады и тому подобное.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что сейчас единственной альтернативой интернету Starlink для Сил обороны Украины является спутниковая связь OneWeb. Впрочем, тарифы у европейской компании и сами терминалы значительно выше, чем у SpaceX.

Фокус писал, что французский оператор Eutelsat готов заменить Starlink в Украине. Но для этого понадобится несколько месяцев.