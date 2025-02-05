В сети пишут, что Трамп велел отключить Starlink на фронтах: что говорит эксперт

По словам специалиста по радиотехнологиям Сергея Флэша, на одном участке фронта часть Starlink действительно были отключены, но это произошло из-за нарушения вопросов безопасности SpaceX.

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В интернете распространяется информация, что президент США Дональд Трамп якобы приказал отключить спутниковые терминалы Starlink на фронтах в Украине и они уже частично не работают, однако данная информация не соответствует действительности. Об этом написал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Как отмечает эксперт, по военным группам рассылается письмо об отключении Starlink от "главного управления связи", а также аудиофайл с аналогичным содержанием. Однако, по его данным, глобальная политика SpaceX по обслуживанию и работе Starlink в Украине и РФ не изменилась.

Сергей Флэш подчеркнул, что вчера на одном участке фронта действительно отключили часть Starlink, но это произошло из-за нарушения вопросов безопасности SpaceX. Все терминалы были включены по запросу Генштаба ВСУ.

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Эксперт также отметил, что возможность создания "белых" списков Starlink обсуждалась еще год назад. По его словам, это решение до сих пор не принято, потому что все осознают потенциальные риски.

"Я прошу военных коллег реагировать только на информацию, которая пришла по официальным каналам ВСУ. Как Вы видите наш противник мгновенно использует ситуацию для сеяния паники", — написал Сергей Флэш.

Напомним, компания SpaceX получила контракт от Пентагона, который расширяет доступ Украины к более защищенной военной версии своей спутниковой сети Starlink.

Также сообщалось, что российские военные активно применяют в войне против Украины спутниковые терминалы Starlink, закупаемые на черном рынке.