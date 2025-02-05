У мережі пишуть, що Трамп велів відключити Starlink на фронтах: що каже експерт

За словами фахівця з радіотехнологій Сергія Флеша, на одній ділянці фронту частину Starlink справді було відключено, але це сталося через порушення питань безпеки SpaceX.

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В інтернеті поширюється інформація, що президент США Дональд Трамп нібито наказав вимкнути супутникові термінали Starlink на фронтах в Україні, і вони вже частково не працюють, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це написав український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Як зазначає експерт, по військових групах розсилається лист про відключення Starlink від "головного управління зв'язку", а також аудіофайл з аналогічним змістом. Однак, за його даними, глобальна політика SpaceX щодо обслуговування та роботи Starlink в Україні та РФ не змінилася.

Сергій Флеш підкреслив, що вчора на одній ділянці фронту дійсно відключили частину Starlink, але це сталося через порушення питань безпеки SpaceX. Усі термінали були увімкнені за запитом Генштабу ЗСУ.

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Експерт також зазначив, що можливість створення "білих" списків Starlink обговорювалася ще рік тому. За його словами, це рішення досі не ухвалено, тому що всі усвідомлюють потенційні ризики.

"Я прошу військових колег реагувати тільки на інформацію, яка прийшла офіційними каналами ЗСУ. Як Ви бачите наш противник миттєво використовує ситуацію для сіяння паніки", — написав Сергій Флеш.

Нагадаємо, компанія SpaceX отримала контракт від Пентагону, який розширює доступ України до більш захищеної військової версії своєї супутникової мережі Starlink.

Також повідомлялося, що російські військові активно застосовують у війні проти України супутникові термінали Starlink, які закуповують на чорному ринку.