Польща готова розірвати контракт зі Starlink, якщо Маск відключить зв'язок для України

Інтернет від Starlink, яким користується Україна, оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Його вартість становить близька 50 млн доларів США.

Related video

Офіційна Варшава сплачує старшому раднику президента США Дональда Трампа Ілону Маску за користування Україною широкосмуговим інтернетом від Starlink й може, у разі чого, знайти нових постачальників. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, послуги супутникового зв'язку Starlink, які надає Силам оборони України американська компанія SpaceX інженера Ілона Маска, оплачує Міністерство цифровізації Польщі.

Вартість інтернету становить близько 50 мільйонів доларів на рік.

Допис Радослава Сікорського у відповідь Ілону Маску Фото: Скріншот

"Якщо SpaceX виявиться ненадійним провайдером, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Зазначимо, що Ілон Маск заявив, що його система Starlink є опорою української армії. І якщо він її відключить, то увесь фронт впаде.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що відключати Україні Starlink буде неправильним. Він повідомив, що в країні працює 45 тисяч терміналів, які небезкоштовно забезпечують зв’язком не лише фронт, але й лікарні, дитячі садки тощо.

Український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що наразі єдиною альтернативою інтернету Starlink для Сил оборони України є супутниковий зв'язок OneWeb. Утім, тарифи у європейської компанії та самі термінали значно вищі, ніж у SpaceX.

Фокус писав, що французький оператор Eutelsat готовий замінити Starlink в Україні. Але для цього знадобиться кілька місяців.