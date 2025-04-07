Конкурент Starlink из Европы признал, что не заменит связь Маска в Украине: в чем причина

Франко-британский оператор спутниковой связи Eutelsat не готов конкурировать со Starlink в Украине, поскольку технически не дотягивает до компании Илона Маска.

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Об этом сказала генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке изданию Politico. По ее словам, европейская компания может обеспечить спутниковым интернетом лишь часть украинских критически важных объектов.

"Если бы мы взяли на себя всю пропускную способность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем предельно честными", — сказала Бернеке.

Как отмечают в издании, лишь немногие компании инвестировали в спутники на низкой околоземной орбите, которые имеют решающее значение для операций с участием дронов. Сегодня Starlink лидирует на этом рынке.

Хотя Eutelsat является сильным конкурентом, он уступает компании Маска по количеству спутников, а также имеет более громоздкие терминалы. Eutelsat имеет в своем распоряжении всего 600 спутников, тогда как Starlink — 7000. По данным издания, в прошлом году в Украине было более 42 000 терминалов Starlink.

"Я не думаю, что нам нужно приближаться к этому, но вы могли бы подумать о том, чтобы иметь хотя бы пару тысяч… для резерва в критических местах", — заявила Бернеке.

Эксперт по космической отрасли Кристофер Бо отметил, что решение, которое предлагает Starlink, пока уникально в своем роде. По его словам, Starlink "технически сломал барьеры" и "заполнил пустоту, потому что ничего другого не было".

Напомним, Project Kuiper, дочернее подразделение компании Amazon, готовится запустить 9 апреля первую полноценную партию спутников, составив конкуренцию интернету Илона Маска.

В свою очередь украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш ранее заявил, что единственной полноценной альтернативой Starlink для Сил обороны Украины является спутниковая связь OneWeb.