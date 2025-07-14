Шах і мат Путіну? Як насправді 17 комплексів Patriot змінять хід війни в Україні (ексклюзив)

Оголошення Дональда Трампа про передачу 17 комплексів Patriot стало сигналом одразу для двох адресатів: Україні — як підтвердження стратегічного партнерства, Росії — як попередження про наслідки ракетного терору. Фокус з’ясував, як саме США планують реалізувати цю ініціативу.

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Президент США Дональд Трамп оголосив про відправку до України 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, витрати на ці системи візьме на себе Європейський Союз. Це рішення прийняте на тлі різкого посилення ракетних ударів з боку Росії та розчарування Трампа діями президента Путіна, який, за словами американського лідера, обіцяє мир, "а вночі бомбардує всіх".

Він уточнив, що ці ППО вже готові до передачі Україні. Найближчим часом він планує обговорити деталі з генсеком НАТО Марком Рютте — зустріч має відбутися в Білому домі. Під час цієї зустрічі Трамп також заявив, що якщо Росія не погодиться на мир протягом 50 днів, до її партнерів будуть застосовані митні санкції у розмірі 100 % або більше.

17 Patriot для України: які сигнали Трамп шле Путіну

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, оголошення про передачу Україні 17 батарей систем ППО Patriot можна розглядати не лише як підсилення обороноздатності, а і як чіткий військово-політичний сигнал — передусім Росії. Адже останнім часом головним інструментом тиску РФ на Україну стали масовані обстріли з використанням аеродинамічних та аеробалістичних засобів ураження. Найбільшу загрозу становлять саме аеробалістичні ракети, адже перехопити їх здатні лише комплекси Patriot або європейські системи типу SAMP/T.

"На жаль, Україна має дуже обмежену кількість таких ЗРК. Німеччина передала три батареї, ще кілька — інші країни (зокрема Румунія), але загалом таких систем менше десяти. Це явно недостатньо для захисту великої території країни. Масштаб України, складна географія об'єктів та постійна зміна тактики російських атак унеможливлювали створення повноцінної ешелонованої ППО, особливо у віддалених регіонах — на кшталт Рівного чи Кропивницького, які менш захищені, ніж Київ чи Дніпро", — каже Фокусу Снєгирьов.

Така ситуація дозволяла ворогу досягати інформаційного й політичного ефекту: загибель цивільних, виведення з ладу об'єктів енергетики, транспортної та соціальної інфраструктури — все це створювало додатковий тиск і на суспільство, і на владу. Наприклад, у разі влучання по підстанції — ціле місто залишалося без світла. Саме на цьому, за словами експерта, будувалася тактика терору, яку Росія активно використовувала в ракетно-дронових атаках.

"У США це чудово розуміють. І тому рішення щодо передачі 17 батарей — це не просто підтримка України, а спроба зруйнувати російський важіль тиску. Якщо зменшити ймовірність ударів по українських містах — інформаційно-політичний вплив РФ падає. Особливо на фоні того, що на фронті вже понад пів року немає суттєвих змін — немає проривів, немає досягнення ключових стратегічних цілей, як-от вихід на адмінкордони Донецької області або просування вглиб Сумщини", — продовжує Снєгирьов.

Таким чином, за словами експерта, новий пакет Patriot — це:

сигнал для Росії : США не дозволять реалізувати стратегію терору цивільного населення;

: США не дозволять реалізувати стратегію терору цивільного населення; сигнал для України : Штати залишаються надійним стратегічним партнером;

: Штати залишаються надійним стратегічним партнером; число 17 — промовисте, адже воно вдвічі перевищує навіть ті запити, які офіційно озвучував президент України.

Як Україна може отримати 17 батарей Patriot

Адміністрація США наголошує, що основний фінансовий тягар мають взяти на себе європейські країни. Німеччина вже оголосила про готовність викупити три батареї.

"Але лишається ще 14. І тут відкривається новий рівень — або країни ЄС створюють нову програму цільового фінансування оборони України, або — що цілком імовірно — будуть використані заморожені російські активи. Перші кроки у цьому напрямку вже є. Наприклад, Велика Британія почала використовувати відсотки з цих активів для закупівлі озброєння для України. Це може стати прецедентом", — вважає Снєгирьов.

На думку експерта, імовірно, США таким чином запускають довгострокову гру: офіційно заявляючи про передачу Patriot, одночасно стимулюють європейські країни або об'єднатися в новий фонд допомоги, або легітимізувати конфіскацію російських заморожених активів.

Це пов'язується і з ініціативами у Сенаті США,зокрема законопроєктом сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля, який передбачає не лише посилення санкцій проти РФ, а й конкретні кроки щодо використання заморожених коштів для фінансування оборони України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 липня зустрічався зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Вони обговорили посилення системи ППО України.

Джерела Axios повідомляли, що під час телефонного дзвінка 3 липня Путін заявив Трампу про плани почати ескалацію війни в Україні. У наступні 60 днів ЗС РФ зроблять нові зусилля з окупації території.