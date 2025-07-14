Німеччина закупить дві ЗРК Patriot для України: куди поділися ще три німецькі системи

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може передати Києву більше систем протиповітряної оборони Patriot через брак власних запасів. При цьому ФРН передала Україні вже три комплекси Patriot із 12, наявних на озброєнні, а на озброєнні Бундесверу "залишилося тільки шість".

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"У нас у Німеччині залишилося тільки шість. Це справді занадто мало, особливо з урахуванням цілей НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо надати більше", — заявив Пісторіус в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, така кількість систем зумовлена тим, що дві батареї були розміщені в Польщі, а щонайменше одна виведена з експлуатації з технічних причин або використовується для навчання.

Незважаючи на це, Пісторіус збирається обговорити альтернативні способи посилення української ППО під час майбутнього візиту до США, де проведе переговори з американським колегою Пітом Хегсетом. Зокрема, йтиметься про пропозицію, озвучену Пісторіусом минулого місяця: Німеччина готова закупити у США дві додаткові системи Patriot і передати їх Україні.

Німецькі Patriot у Польщі

Коментуючи слова глави оборонного відомства, оглядачі Defense Express зазначили, що навколо німецьких ЗРК виникла цікава ситуація. Річ у тім, що спочатку ці комплекси, поряд із винищувачами Eurofighter, були розміщені в Польщі в березні 2022 року як частина тимчасового посилення союзників. Однак до липня ці засоби ППО були виведені.

Пізніше, у листопаді 2022 року, Берлін запропонував Варшаві офіційно передати дві батареї Patriot. Польська сторона наполягала на передачі цих комплексів відразу Україні, але Німеччина тоді аргументувала, що це має бути рішенням НАТО. Зрештою у грудні 2022 року Варшава прийняла пропозицію, хоча міністр оборони Польщі Маріуш Блащак знову наголосив, що посилення української ППО було б більш логічним кроком.

Як показали подальші події, саме це і сталося: у квітні 2023 року Німеччина передала два комплекси Patriot Україні. За оцінкою аналітиків, імовірно, йдеться про ті самі системи, які до цього перебували на польській території та забезпечували охорону логістичних маршрутів у районі Жешува, важливого хаба для постачання озброєнь.

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Таким чином, на тлі обмеженої кількості ЗРК у Бундесверу, Пісторіус публічно позначив межу можливостей Німеччини щодо подальшої передачі цих систем. Однак дипломатичні кроки щодо розширення поставок із залученням США тривають.

Нагадаємо, 13 липня президент США Дональд Трамп оголосив про надання Києву додаткових батарей Patriot з метою допомогти Україні захищатися від російських атак. Глава Білого дому зазначив, що самі Штати нічого не платять, а постачання фінансуватиме Європейський союз.