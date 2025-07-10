Переговори з РФ: Зеленський пояснив, чому їх зараз не продовжать (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Римі, де проходить четверта Конференція з питань відновлення України (URC 2025), заявив, що для серйозного результату і закінчення війни потрібна зустріч лідерів.

Related video

Про це він сказав під час спілкування з представниками українських та іноземних медіа ЗМІ, зазначивши, що зустріч не відбудеться доти, доки не буде завершено результат, про який домовилися російська та українська сторона в Стамбулі. Відео зустрічі опублікував Офіс президента України.

"Безумовно, як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Ми повинні завершити результат, про який сторони домовилися, на другій зустрічі. А саме закінчити з тими обмінами, які обговорювалися на другій зустрічі в Стамбулі. Я думаю, що найближчим часом відповідні рухи будуть здійснені. І тільки після цього команди можуть обговорювати підготовку зустрічей на рівні лідерів. Приблизно так", — сказав голова держави.

Patriot від союзників

Зеленський торкнувся і питання нових систем ППО для України. Під час переговорів Коаліції охочих обговорювалася можливість закупівлі додаткової зброї для України.

"Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в США насамперед ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакета нашим друзям, сподіваємося на підтримку", — зазначив він.

За його словами, маються на увазі системи ППО, зокрема Patriot, ракети-перехоплювачі до них, артилерія та інше озброєння.

Президент розповів, що мав "позитивний діалог" із президентом США Дональдом Трампом щодо систем Patriot. Україна зараз потребує 10 таких систем і ракет до них.

"У нас іде предметний діалог зі США. Німеччина готова, у нас є домовленості з ними, що вони куплять дві системи для України. Норвегія — у мене є двостороння домовленість — оплатить одну систему", — пояснив Зеленський.

Він додав, що його команда працює над пошуком джерел фінансування на інші сім Patriot.

"Коли ми вирішимо це питання, а ми його вирішимо, то не буде загрози і від балістики", — упевнений президент.

Захист від "Шахедів"

Зеленський наголосив на суттєвому зростанні кількості ракетних і дронових атак з боку РФ. Метою терору він назвав дестабілізацію суспільства:

"Їхній план — 700-1000 дронів на добу. Ми будемо збивати все, якщо наші партнери почують те, що я їм сказав. Ми знайшли рішення — дрони-перехоплювачі. Нам потрібні фінанси".

Заміна посла у США

Також під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що посол України в США Оксана Маркарова буде замінена. Президент підкреслив, що подякував Маркаровій за службу і хотів би, щоб вона працювала в Україні.

Новим послом у США, на його думку, має стати "сильна кандидатура", і припустив, що це може бути міністр оборони Рустем Умєров.

"Якщо я вирішу — і це буде найближчим часом... що ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому — тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет — це, на жаль, війна", — сказав Зеленський.

Раніше Фокус писав, що головні союзники Путіна — терор і зима. Тому президент Зеленський закликав учасників конференції працювати разом, щоб Україна змогла пережити ще одну зиму.

У Римі Володимир Зеленський у Римі зустрічався зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.