Змістовна розмова про зброю: Зеленський розповів про зустріч із Кітом Келлогом в Римі (відео)

За словами президента України, із спецпредставником президента США з питань України розмовляли про постачання зброї та посилення ППО.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Римі зустрічався із спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Серед тем розмови була закупівля зброї в США, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Президента США з питань України

Окрім цього, Келлог та президент України обговорювали посилення санкцій на Росію.

"Детально сфокусувалися на санкційному тиску. Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", - наголосив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи президента Дональда Трампа.

"Потрібне безумовне, всеохопне припинення вогню та зустріч на рівні лідерів, щоб переговори про досягнення миру були справжніми та дієвими", - заявив Зеленський.

У Римі Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом Фото: Офіс президента

Сторони обговорили результати нещодавньої телефонної розмови лідерів України та США. Зокрема, одним із пріоритетних питань було посилення протиповітряної оборони України на тлі масованих російських обстрілів українських міст.

Президент відзначив важливість сигналів із Вашингтона щодо відновлення постачання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі також ішлося про зміцнення Сил оборони України, перспективи закупівель американської зброї, українсько-американського оборонного виробництва, зокрема спільних проєктів із виготовлення дронів, локалізацію виробництва в Україні.

Український лідер подякував президенту США Дональду Трампу, обом партіям та всьому американському народові за допомогу та підтримку України.

Нагадаємо, 9 липня президент України прибув з візитом до Риму для участі в Міжнародній конференції з відбудови України, яка відбудеться 10−11 липня. Кіт Келлог входить до складу американської делегації, яка братиме участь у заході.

А напередодні Дональд Трамп пообіцяв передати Україні додаткову зброю. Він також заявив про намір зміцнити обороноздатність України в умовах триваючої агресії з боку російського режиму.

Але вже 8 липня Трамп заявив, що про передачу систем Patriot він "подумає", бо це дуже дорого, як він вважає.