Содержательный разговор об оружии: Зеленский рассказал о встрече с Китом Келлогом в Риме (видео)

По словам президента Украины, со спецпредставителем президента США по вопросам Украины разговаривали о поставках оружия и усилении ПВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Риме встречался со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Среди тем разговора была закупка оружия в США, совместное оборонное производство и локализацию в Украине. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский провел встречу со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины

Кроме этого, Келлог и президент Украины обсуждали усиление санкций на Россию.

"Детально сфокусировались на санкционном давлении. Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина полностью поддерживает мирные инициативы президента Дональда Трампа.

"Нужно безусловное, всеобъемлющее прекращение огня и встреча на уровне лидеров, чтобы переговоры о достижении мира были настоящими и действенными", — заявил Зеленский.

В Риме Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом Фото: Офис президента

Стороны обсудили результаты недавнего телефонного разговора лидеров Украины и США. В частности, одним из приоритетных вопросов было усиление противовоздушной обороны Украины на фоне массированных российских обстрелов украинских городов.

Президент отметил важность сигналов из Вашингтона о возобновлении поставок военной помощи Украине.

Во время встречи также шла речь об укреплении Сил обороны Украины, перспективах закупок американского оружия, украинско-американского оборонного производства, в частности совместных проектов по изготовлению дронов, локализации производства в Украине.

Украинский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа, обе партии и весь американский народ за помощь и поддержку Украины.

Напомним, 9 июля президент Украины прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля. Кит Келлог входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в мероприятии.

А накануне Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительное оружие. Он также заявил о намерении укрепить обороноспособность Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны российского режима.

Но уже 8 июля Трамп заявил, что о передаче систем Patriot он "подумает", потому что это очень дорого, как он считает.