Трамп сделал заявление о передаче Patriot Украине: "Я посмотрю, потому что это очень дорого"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Patriot. Однако глава Америки сказал, что подумает над решением, потому что системы очень дорогие.

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Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил, что недоволен тем, что происходит в Украине и прокомментировал передачу зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает Clash Report.

"Украина просила Patriot. Я посмотрю, потому что это очень дорого", — заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил: "Я не доволен тем, что происходит в Украине".

Передача Patriot Украине: что известно

Напомним, 9 июля Пентагон сообщил, что поставки оружия от США для украинцев — разморожены, а недавняя пауза была связана со стандартной процедурой. Президент США Дональд Трамп настроен продолжать помогать и не сдается в своих мирных усилиях.

В Кремле уже отреагировали на возобновление поставок оружия из США в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это способствует продолжению войны. Он подчеркнул, что поставки оружия не лежат в поле попыток способствовать мирному урегулированию войны в Украине.

9 июля также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа размышляет над тем, чтобы отправить Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot.

8 июля Axios обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.

Фокус также писал о том, что Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия.