Трамп сделал заявление о передаче Patriot Украине: "Я посмотрю, потому что это очень дорого"
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Patriot. Однако глава Америки сказал, что подумает над решением, потому что системы очень дорогие.
Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил, что недоволен тем, что происходит в Украине и прокомментировал передачу зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает Clash Report.
"Украина просила Patriot. Я посмотрю, потому что это очень дорого", — заявил президент США Дональд Трамп.
Он добавил: "Я не доволен тем, что происходит в Украине".
Передача Patriot Украине: что известно
Напомним, 9 июля Пентагон сообщил, что поставки оружия от США для украинцев — разморожены, а недавняя пауза была связана со стандартной процедурой. Президент США Дональд Трамп настроен продолжать помогать и не сдается в своих мирных усилиях.
В Кремле уже отреагировали на возобновление поставок оружия из США в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это способствует продолжению войны. Он подчеркнул, что поставки оружия не лежат в поле попыток способствовать мирному урегулированию войны в Украине.
9 июля также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа размышляет над тем, чтобы отправить Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot.
8 июля Axios обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.
Фокус также писал о том, что Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия.