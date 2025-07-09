Трамп зробив заяву про передачу Patriot Україні: "Я подивлюсь, бо це дуже дорого"

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила Patriot. Проте глава Америки сказав, що подумає над рішенням, бо системи дуже дорогі.

Related video

Дональд Трамп на пресконференції повідомив, що незадоволений тим, що відбувається в Україні та прокоментував передачу зенітно-ракетного комплексу Patriot, повідомляє Clash Report.

"Україна просила Patriot. Я подивлюсь, бо це дуже дорого", – заявив президент США Дональд Трамп.

Він додав: "Я не задоволений тим, що відбувається в Україні".

Передача Patriot Україні: що відомо

Нагадаємо, 9 липня Пентагон повідомив, що постачання зброї від США для українців — розморожене, а нещодавня пауза була пов’язана зі стандартною процедурою. Президент США Дональд Трамп налаштований продовжувати допомагати і не здається у своїх мирних зусиллях.

У Кремлі вже відреагували на відновлення постачань зброї зі США в Україну. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це сприяє продовженню війни. Він наголосив, що постачання зброї не лежать у полі спроб сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

9 липня також стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа міркує над тим, щоб відправити Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot.

8 липня Axios оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп пообіцяв негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot.

Фокус також писав про те, що Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї.