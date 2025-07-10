Терор і холод наступної зими: Зеленський виступив із заявою в Римі (відео)

Президент України Володимир Зеленський, відкриваючи Конференцію з питань відновлення України в Італії, закликав міжнародну спільноту до рішучих дій. Він наголосив, що справжні союзники Кремля – це зима і терор, а протидія їм потребує мобілізації ресурсів, зокрема заморожених російських активів, які мають бути спрямовані безпосередньо на відбудову України та захист людських життів.

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Володимир Зеленський долучився до урочистого відкриття Конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка проходить у столиці Італії, у конференц-центрі La Nuvola.

Голова держави нагадав, що країна вже пережила три зими під час цієї повномасштабної війни і закликав учасників конференції працювати разом, щоб Україна змогла пережити ще одну зиму.

"Ми вже готуємось до наступної зими. Ми вже пройшли через три зими під час цієї повномасштабної війни. І, дякую усім з вас, хто допомагав нам тоді. І нам треба продовжити працювати разом, щоби пройти наступну зиму також. І це може бути виконане тільки як спільне завдання. І скористаймось цією конференцією, щоб рухатися вперед", – закликав Зеленський.

Президент України також зазначив, що під час підготовки до зими основні зусилля країни зосереджені на енергетиці, бо головні "союзники" Путіна – терор та зима.

"Давайте також сфокусуємося на енергетиці. Путін має лише двох реальних союзників – терор та зиму. Ми повинні відповідати обом", – зазначив Володимир Зеленський.

Під час заходу Володимир Зеленський також наголосив на тому, що заморожені російські активи повинні бути спрямовані на відбудову України.

"Ми повинні чітко погодитися, що заморожені російські активи повинні бути спрямовані на українську відбудову, не лише прибутки від цих активів, але самі активи повинні бути використані, і набагато більш активно, ніж використовуються зараз, щоб допомогти захищати життя", – наголосив Володимир Зеленський.

Довідка

URC 2025 стала вже четвертим заходом такого формату, після конференцій, які відбулися у Лугано (2022), Лондоні (2023) та Берліні (2024). У конференції беруть участь представники близько 100 урядів, понад 40 міжнародних організацій, а також більше як 2 тисячі делегатів з ділових та громадських кіл.

Як повідомляв Фокус, Президент України Володимир Зеленський в Римі зустрічався із спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Нагадаємо, нещодавно Президент України підписав Новий санкційний пакет, який торкнеться 60 юридичних осіб з Росії.