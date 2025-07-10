Террор и холод следующей зимы: Зеленский выступил с заявлением в Риме (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, открывая Конференцию по вопросам восстановления Украины в Италии, призвал международное сообщество к решительным действиям. Он подчеркнул, что настоящие союзники Кремля — это зима и террор, а противодействие им требует мобилизации ресурсов, в частности замороженных российских активов, которые должны быть направлены непосредственно на восстановление Украины и защиту человеческих жизней.

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Владимир Зеленский присоединился к торжественному открытию Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025), которая проходит в столице Италии, в конференц-центре La Nuvola.

Глава государства напомнил, что страна уже пережила три зимы во время этой полномасштабной войны и призвал участников конференции работать вместе, чтобы Украина смогла пережить еще одну зиму.

"Мы уже готовимся к следующей зиме. Мы уже прошли через три зимы во время этой полномасштабной войны. И, спасибо тем из вас, кто помогал нам тогда. И нам надо продолжить работать вместе, чтобы пройти следующую зиму также. И это может быть выполнено только как совместная задача. И воспользуемся этой конференцией, чтобы двигаться вперед", — призвал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что во время подготовки к зиме основные усилия страны сосредоточены на энергетике, потому что главные "союзники" Путина — террор и зима.

"Давайте также фокусируемся на энергетике. Путин имеет только двух реальных союзников — террор и зиму. Мы должны отвечать обоим", — отметил Владимир Зеленский.

Во время мероприятия Владимир Зеленский также отметил, что замороженные российские активы должны быть направлены на восстановление Украины.

"Мы должны четко согласиться, что замороженные российские активы должны быть направлены на украинское восстановление, не только доходы от этих активов, но сами активы должны быть использованы, и гораздо более активно, чем используются сейчас, чтобы помочь защищать жизни", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Справка

URC 2025 стала уже четвертым мероприятием такого формата, после конференций, которые состоялись в Лугано (2022), Лондоне (2023) и Берлине (2024). В конференции принимают участие представители около 100 правительств, более 40 международных организаций, а также более 2 тысяч делегатов из деловых и общественных кругов.

Как сообщал Фокус, Президент Украины Владимир Зеленский в Риме встречался со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Напомним, недавно Президент Украины подписал Новый санкционный пакет, который коснется 60 юридических лиц из России.