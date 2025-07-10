Переговоры с РФ: Зеленский объяснил, почему их сейчас не продолжат (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Риме, где проходит четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2025), заявил, что для серьезного результата и окончания войны нужна встреча лидеров.

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Об этом он сказал во время общения с представителями украинских и иностранных медиа СМИ, отметив, что встреча не состоится до тех пор, пока не будет завершен результат, о котором договорились российская и украинская сторона в Стамбуле. Видео встречи обпубликовал Офис президента Украины.

"Безусловно, как я и говорил раньше, мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились, на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые обсуждались на второй встрече в Стамбуле. Я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения будут осуществлены. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встреч на уровне лидеров. Приблизительно так", – сказал глава государства.

Patriot от союзников

Зеленский коснулся и вопроса новых систем ПВО для Украины. Во время переговоров Коалиции желающих обсуждалась возможность закупки дополнительного оружия для Украины.

"Мы обсудили с партнерами возможность купить в Европе и в США прежде всего еще необходимые пакеты соответствующего оружия. Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям, надеемся на поддержку", – отметил он.

По его словам, имеются в виду системы ПВО, в том числе Patriot, ракеты-перехватчики к ним, артиллерия и другое вооружения.

Президент рассказал, что имел "позитивный диалог" с президентом США Дональдом Трампом по системам Patriot. Украина сейчас нуждается в 10 таких системах и ракетах к ним.

"У нас идет предметный диалог с США. Германия готова, у нас есть договоренности с ними, что они купят две системы для Украины. Норвегия — у меня есть двусторонняя договоренность — оплатит одну систему", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что его команда работает над поиском источников финансирования на остальные семь Patriot.

"Когда мы решим этот вопрос, а мы его решим, то не будет угрозы и от баллистики", – уверен президент.

Защита от "Шахедов"

Зеленский отметил существенный рост количества ракетных и дроновых атак со стороны РФ. Целью террора он назвал дестабилизацию общества:

"Их план – 700-1000 дронов в сутки. Мы будем сбивать все, если наши партнеры услышат то, что я им сказал. Ми нашли решение – дроны-перехватчики. Нам нужны финансы".

Замена посла в США

Также в ходе общения с журналистами Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена. Президент подчеркнул, что поблагодарил Маркарову за службу и хотел бы, чтобы она работала в Украине.

Новым послом в США, по его мннению, должна стать "сильная кандидатура", и допустил, что это может быть министр обороны Рустем Умеров.

"Если я решу – и это будет в ближайшее время… что ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины. Понятно почему – потому что сегодня все решения, весь наш бюджет – это, к сожалению, война", – сказал Зеленский.

Ранее Фокус писал, что главные союзники Путина – террор и зима. Поэтому президент Зеленский призвал участников конференции работать вместе, чтобы Украина смогла пережить еще одну зиму.

В Риме Владимир Зеленский в Риме встречался со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.