Ультиматум для Путіна: США можуть запровадити мита в 500% для країн, що торгують із Росією

Президенту Росії Володимиру Путіну дали кілька днів, щоб він показав прагнення до миру в Україні. Інакше Вашингтон запровадить 500% мит для країн, які закуповують у РФ нафту, газ, уран та інші товари.

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Про це йдеться у спільній заяві авторів проєкту сенаторів Річарда Блюменталя і Ліндсі Грема.

Законодавці підкреслюють, що потужні санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну отримав 81 співавтор із Сенату.

Нові обмеження чекають на Москву в разі відмови від переговорів про стійкий мир в Україні та подальших можливих військових агресій у разі досягнення миру.

Документ встановлює 500%-й тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші товари. Автори проєкту нагадують, що Росія представить свої умови для введення режиму припинення вогню в Україні найближчими днями.

Сенс цих пропозицій багато що скаже про серйозне ставлення Росії до світу. Законопроєкт по суті ізолює Росію і помістить її на "торговий острів". Жорсткі мита торкнуться стан, що підтримують військові зусилля РФ в Україні.

Одним із пріоритетів буде притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна. Пекін купує дешеву російську нафту в тіньового флоту.

"Без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться", — переконані сенатори.

Нагадаємо, нещодавно Трамп відмовився приєднатися до європейських санкцій проти Росії. За його словами, Київ і Москва повинні самостійно знайти рішення, як закінчити війну.

США і Китай домовилися знизити обопільні мита і скасувати додаткові податки. Невирішеним залишилося питання фентанілу.