Ультиматум для Путина: США могут ввести пошлины в 500% для стран, торгующих с Россией
Президенту России Владимиру Путину дали несколько дней, чтобы он показал стремление к миру в Украине. Иначе Вашингтон введет 500% пошлин для стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие товары.
Об этом сказано в совместном заявлении авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя и Линдси Грэма.
Законодатели подчеркивают, что мощные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину получил 81 соавтор из Сената.
Новые ограничения ждут Москву в случае отказа от переговоров об устойчивом мире в Украине и последующих возможных военных агрессиях в случае достижения мира.
Документ устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и прочие товары. Авторы проекта напоминают, что Россия представит свои условия для введения режима прекращения огня в Украине в ближайшие дни.
Смысл данных предложений многое скажет о серьезном отношении России к миру. Законопроект по сути изолирует Россию и поместит ее на "торговый остров". Жесткие пошлины коснутся стан, поддерживающих военные усилия РФ в Украине.
Одним из главных приоритетов будет привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина. Пекин покупает дешевую российскую нефть у теневого флота.
"Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановится", — убеждены сенаторы.
Напомним, недавно Трамп отказался присоединиться к европейским санкциям против России. По его словам, Киев и Москва должны самостоятельно найти решение, как закончить войну.
США и Китай договорились снизить обоюдные пошлины и отменить дополнительные налоги. Нерешенным остался вопрос фентанила.