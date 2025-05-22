Ультиматум для Путина: США могут ввести пошлины в 500% для стран, торгующих с Россией

Президенту России Владимиру Путину дали несколько дней, чтобы он показал стремление к миру в Украине. Иначе Вашингтон введет 500% пошлин для стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

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Об этом сказано в совместном заявлении авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя и Линдси Грэма.

Законодатели подчеркивают, что мощные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину получил 81 соавтор из Сената.

Новые ограничения ждут Москву в случае отказа от переговоров об устойчивом мире в Украине и последующих возможных военных агрессиях в случае достижения мира.

Документ устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и прочие товары. Авторы проекта напоминают, что Россия представит свои условия для введения режима прекращения огня в Украине в ближайшие дни.

Смысл данных предложений многое скажет о серьезном отношении России к миру. Законопроект по сути изолирует Россию и поместит ее на "торговый остров". Жесткие пошлины коснутся стан, поддерживающих военные усилия РФ в Украине.

Одним из главных приоритетов будет привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина. Пекин покупает дешевую российскую нефть у теневого флота.

"Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановится", — убеждены сенаторы.

Напомним, недавно Трамп отказался присоединиться к европейским санкциям против России. По его словам, Киев и Москва должны самостоятельно найти решение, как закончить войну.

США и Китай договорились снизить обоюдные пошлины и отменить дополнительные налоги. Нерешенным остался вопрос фентанила.