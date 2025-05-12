США и Китай объявили перемирие в торговой войне: какие условия согласовали правительства

Вашингтон и Пекин достигли предварительных договоренностей по пошлинам. Обе стороны снижают ставки и отменяют дополнительные налоги.

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Совместное заявление по результатам экономическим и торговых переговоров США и КНР в Женеве 12 мая обнародовал Белый дом.

В заявлении говорится, что американское и китайское правительства "движутся вперед в духе взаимной открытости, постоянного общения, сотрудничества и взаимного уважения". Стороны согласовали, что до 14 мая США остановят действие дополнительной пошлины в 24% на 90 дней для импортных товаров из Китая. При этом остальные ставки в 10% не будут снимать. Также будут отменены все измененные дополнительные адвалорные пошлины.

Китай также приостанавливает действие ставки в 24% на 90 дней, сохраняя пошлину в 10%. КНР тоже обязался отменить все измененные дополнительные адвалорные пошлины, а также приостановить или отменить нетарифные контрмеры, принятые со 2 апреля против США.

"После принятия вышеупомянутых мер стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений", — говорится в заявлении.

На этих обсуждениях китайское правительство будет представлять вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн, а американское правительство будут представлять министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Сообщается, что встречи могут проходить поочередно в Китае и США или в третьей стране.

Как передали в FXStreet, во время брифинга Бессент заявил, что стороны взаимно договорились о приостановлении тарифной эскалации на 90 дней и значительном снижении пошлин на 115%. В то же время Грир признал, что такие проблемы, как вопрос фентанила, остаются нерешенными.

В "Судебно-юридической газете" объяснили, что теперь ставки будут такими:

от Китая для США — 10% (вместо 125%);

от США для Китая — 30% (вместо 145%).

При этом американский тариф включает базовую пошлину в 10% и дополнительную надбавку в 20% за фентанил.

Напомним, в NYtimes передавали, что таможенная политика президента США Дональда Трампа расколола Белый дом.

В AP news информировали, что в Китае новые пошлины Трампа назвали "экономическим запугиванием". КНР и США взаимно повышали ставки несмотря на предупреждение о потенциальной рецессии.