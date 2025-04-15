Торговая война Трампа с Китаем расколола Белый дом на два лагеря, — NYT

Президент США Дональд Трамп ставит все на победу, вводя пошлины против Китая. Но эта борьба грозит задушить переговоры по другим вопросам, таким как Тайвань, фентанил, TikTok и многое другое.

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Об этом пишет NYtimes.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом, заявляя, что готов обсуждать с главой Китая Си Цзиньпином ряд вопросов. Он и его помощники дали понять, что хотят разрешить торговые споры и снизить градус напряженности вокруг Тайваня, ограничить производство фентанила и заключить сделку по TikTok. Однако аналитики считают, что торговая война Дональда Трампа с Китаем задушит эти переговоры еще до их начала. А если они начнутся, то президент США может оказаться в одиночестве, поскольку он оттолкнул союзников.

За последние 10 дней несколько должностных лиц администрации, заявили, что Белый дом глубоко расколот по вопросу о том, как обращаться с Пекином. Торговая война разразилась еще до того, как многочисленные фракции внутри администрации успели обозначить свои позиции, не говоря уже о том, чтобы решить, какие вопросы имеют наибольшее значение.

Результатом стала стратегическая непоследовательность. Некоторые чиновники выступили по телевидению, чтобы заявить, что пошлины на импорт из Китая, введенные Трампом, были направлены на то, чтобы принудить вторую по величине экономику мира к сделке. Другие настаивали на том, что президент США пытался создать самодостаточную американскую экономику, больше не зависящую от своего главного геополитического конкурента, даже если это означало бы разрыв двусторонней торговли товарами и услугами на сумму 640 миллиардов долларов.

Раш Доши, один из ведущих американских стратегов по Китаю, считает, что у администрации Трампа нет стратегии в отношении Китая, а только ряд разрозненных тактик.

Дональд Трамп 14 апреля настаивал на том, что его высокие пошлины работают настолько хорошо, что он может ввести еще больше для Китая и других стран. Всего через 48 часов после того, как он выкроил исключение для мобильных телефонов, компьютерного оборудования и некоторых электронных компонентов — почти четверть всей торговли с Китаем — он сказал, что вскоре может объявить о дополнительных тарифах, нацеленных на импортные компьютерные чипы и фармацевтические препараты.

Теперь надо восстанавливать коммуникацию, но никто не хочет быть первым. Есть проблески общения по неофициальным каналам: Цуй Тянькай, который был послом Китая в США с 2013 по 2021 год, был в Вашингтоне, когда пошлины вводились, общался со старыми контактами и явно искал способ разрядить растущую конфронтацию.

Но все указывает на то, что заморозка в отношениях между США и Китаем может быть длительной и отношения между двумя сверхдержавами уже никогда не будут такими, как раньше.

Среди вопросов, которые сейчас нависли над Белым домом — сможет ли администрация Трампа выработать последовательный подход к Китаю в тот момент, когда ключевые члены внутреннего круга Дональда Трампа публично спорят о правильной стратегии.

Напомним, Илон Маск, который полагается на Китай, как на ключевого поставщика для своих компаний Tesla и SpaceX, назвал Питера Наварро, главного торгового советника Белого дома, "идиотом" и заявил, что он "тупее мешка с кирпичами". Наварро заявил, что его "называли и хуже".