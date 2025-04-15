Торгова війна Трампа з Китаєм розколола Білий дім на два табори, — NYT

Президент США Дональд Трамп ставить усе на перемогу, запроваджуючи мита проти Китаю. Але ця боротьба загрожує задушити переговори з інших питань, таких як Тайвань, фентаніл, TikTok і багато іншого.

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Про це пише NYtimes.

Дональд Трамп повернувся в Білий дім, заявляючи, що готовий обговорювати з главою Китаю Сі Цзіньпіном низку питань. Він і його помічники дали зрозуміти, що хочуть розв'язати торговельні суперечки і знизити градус напруженості навколо Тайваню, обмежити виробництво фентанілу і укласти угоду щодо TikTok. Однак аналітики вважають, що торгова війна Дональда Трампа з Китаєм задушить ці переговори ще до їх початку. А якщо вони почнуться, то президент США може опинитися на самоті, оскільки він відштовхнув союзників.

За останні 10 днів кілька посадовців адміністрації заявили, що Білий дім глибоко розколотий у питанні про те, як поводитися з Пекіном. Торгова війна вибухнула ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли позначити свої позиції, не кажучи вже про те, щоб вирішити, які питання мають найбільше значення.

Результатом стала стратегічна непослідовність. Деякі чиновники виступили по телебаченню, щоб заявити, що мита на імпорт з Китаю, введені Трампом, були спрямовані на те, щоб примусити другу за величиною економіку світу до угоди. Інші наполягали на тому, що президент США намагався створити самодостатню американську економіку, яка більше не залежала б від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означало б розрив двосторонньої торгівлі товарами та послугами на суму 640 мільярдів доларів.

Раш Доші, один із провідних американських стратегів щодо Китаю, вважає, що в адміністрації Трампа немає стратегії щодо Китаю, а тільки низка розрізнених тактик.

Дональд Трамп 14 квітня наполягав на тому, що його високі мита працюють настільки добре, що він може запровадити ще більше для Китаю та інших країн. Лише за 48 годин після того, як він викроїв виняток для мобільних телефонів, комп'ютерного обладнання та деяких електронних компонентів — майже чверть усієї торгівлі з Китаєм — він сказав, що незабаром може оголосити про додаткові тарифи, націлені на імпортні комп'ютерні чіпи та фармацевтичні препарати.

Тепер треба відновлювати комунікацію, але ніхто не хоче бути першим. Є проблиски спілкування неофіційними каналами: Цуй Тянькай, який був послом Китаю у США з 2013 до 2021 року, був у Вашингтоні, коли мита запроваджували, спілкувався зі старими контактами та вочевидь шукав спосіб розрядити конфронтацію, що зростає.

Але все вказує на те, що заморозка у відносинах між США та Китаєм може бути тривалою і відносини між двома наддержавами вже ніколи не будуть такими, як раніше.

Серед питань, які зараз нависли над Білим домом — чи зможе адміністрація Трампа виробити послідовний підхід до Китаю в той момент, коли ключові члени внутрішнього кола Дональда Трампа публічно сперечаються про правильну стратегію.

Нагадаємо, Ілон Маск, який покладається на Китай, як на ключового постачальника для своїх компаній Tesla і SpaceX, назвав Пітера Наварро, головного торгового радника Білого дому, "ідіотом" і заявив, що він "тупіший за мішок із цеглою". Наварро заявив, що його "називали й гірше".