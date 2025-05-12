США і Китай оголосили перемир'я у торговій війні: які умови узгодили уряди

Вашингтон і Пекін досягли попередніх домовленостей щодо мит. Обидві сторони знижують ставки та скасовують додаткові податки.

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Спільну заяву за результатами економічним і торгівельних переговорів США і КНР у Женеві 12 травня оприлюднив Білий дім.

У заяві йдеться, що американський і китайський уряди "рухаються вперед у дусі взаємної відкритості, постійного спілкування, співпраці та взаємної поваги". Сторони узгодили, що до 14 травня США зупинять дію додаткового мита у 24% на 90 днів для імпортних товарів з Китаю. При цьому решту ставки у 10% не зніматимуть. Також будуть скасовані усі змінені додаткові адвалорні мита.

Китай також призупиняє дію ставки у 24% на 90 днів, зберігаючи мито у 10%. КНР теж зобовʼязався скасувати усі змінені додаткові адвалорні мита, а також призупинити або скасувати нетарифні контрзаходи, ухвалені з 2 квітня проти США.

"Після вжиття вищезазначених заходів сторони створять механізм для продовження обговорень економічних та торгівельних відносин", — зазначено у заяві.

На цих обговореннях китайський уряд представлятиме віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен, а американський уряд представлятимуть міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір. Повідомляється, що зустрічі можуть проходити по черзі у Китаї й США або у третій країні.

Як передали у FXStreet, під час брифінгу Бессент заявив, що сторони взаємно домовились про призупинення тарифної ескалації на 90 днів і значне зниження мит на 115%. Водночас Грір визнав, що такі проблеми, як питання фентанілу, залишаються нерозв’язаними.

У "Судово-юридичній газеті" пояснили, що тепер ставки будуть такими:

від Китаю для США — 10% (замість 125%);

від США для Китаю — 30% (замість 145%).

При цьому американський тариф включає базове мито у 10% та додаткову надбавку у 20% за фентаніл.

Нагадаємо, у NYtimes передавали, що митна політика президента США Дональда Трампа розколола Білий дім.

В AP news інформували, що у Китаї нові мита Трампа назвали "економічним залякуванням". КНР і США взаємно підвищували ставки попри попередження про потенційну рецесію.