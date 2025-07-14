Шах и мат Путину? Как на самом деле 17 систем Patriot изменят ход войны в Украине (эксклюзив)

Объявление Дональда Трампа о передаче 17 систем Patriot стало сигналом сразу для двух адресатов: Украине — как подтверждение стратегического партнерства, России — как предупреждение о последствиях ракетного террора. Фокус выяснил, как именно США планируют реализовать эту инициативу.

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Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в Украину 17 зенитно-ракетных систем Patriot. По его словам, расходы на эти системы возьмет на себя Европейский Союз. Это решение принято на фоне резкого усиления ракетных ударов со стороны России и разочарования Трампа действиями президента Путина, который, по словам американского лидера, обещает мир, "а ночью бомбит всех".

Он уточнил, что эти ПВО уже готовы к передаче Украине. В ближайшее время он планирует обсудить детали с генсеком НАТО Марком Рютте — встреча должна состояться в Белом доме. Во время этой встречи Трамп также заявил, что если Россия не согласится на мир в течение 50 дней, к ее партнерам будут применены таможенные санкции в размере 100 % или более.

17 Patriot для Украины: какие сигналы Трамп шлет Путину

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, объявление о передаче Украине 17 батарей систем ПВО Patriot можно рассматривать не только как усиление обороноспособности, но и как четкий военно-политический сигнал — прежде всего России. Ведь в последнее время главным инструментом давления РФ на Украину стали массированные обстрелы с использованием аэродинамических и аэробаллистических средств поражения. Наибольшую угрозу представляют именно аэробаллистические ракеты, ведь перехватить их способны только комплексы Patriot или европейские системы типа SAMP/T.

"К сожалению, Украина имеет очень ограниченное количество таких ЗРК. Германия передала три батареи, еще несколько — другие страны (в частности Румыния), но в целом таких систем меньше десяти. Это явно недостаточно для защиты большой территории страны. Масштаб Украины, сложная география объектов и постоянная смена тактики российских атак делали невозможным создание полноценной эшелонированной ПВО, особенно в отдаленных регионах — вроде Ровно или Кропивницкого, которые менее защищены, чем Киев или Днепр", — говорит Фокусу Снегирев.

Такая ситуация позволяла врагу достигать информационного и политического эффекта: гибель гражданских, вывод из строя объектов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры — все это создавало дополнительное давление и на общество, и на власть. Например, в случае попадания по подстанции — целый город оставался без света. Именно на этом, по словам эксперта, строилась тактика террора, которую Россия активно использовала в ракетно-дронных атаках.

"В США это прекрасно понимают. И поэтому решение о передаче 17 батарей — это не просто поддержка Украины, а попытка разрушить российский рычаг давления. Если уменьшить вероятность ударов по украинским городам — информационно-политическое влияние РФ падает. Особенно на фоне того, что на фронте уже более полугода нет существенных изменений — нет прорывов, нет достижения ключевых стратегических целей, например выход на админграницы Донецкой области или продвижение вглубь Сумщины", — продолжает Снегирев.

Таким образом, по словам эксперта, новый пакет Patriot — это:

сигнал для России : США не позволят реализовать стратегию террора гражданского населения;

: США не позволят реализовать стратегию террора гражданского населения; сигнал для Украины : Штаты остаются надежным стратегическим партнером;

: Штаты остаются надежным стратегическим партнером; число 17 — красноречивое, ведь оно вдвое превышает даже те запросы, которые официально озвучивал президент Украины.

Как Украина может получить 17 батарей Patriot

Администрация США отмечает, что основное финансовое бремя должны взять на себя европейские страны. Германия уже объявила о готовности выкупить три батареи.

"Но остается еще 14. И здесь открывается новый уровень — либо страны ЕС создают новую программу целевого финансирования обороны Украины, либо — что вполне вероятно — будут использованы замороженные российские активы. Первые шаги в этом направлении уже есть. Например, Великобритания начала использовать проценты с этих активов для закупки вооружения для Украины. Это может стать прецедентом", — считает Снегирев.

По мнению эксперта, вероятно, США таким образом запускают долгосрочную игру: официально заявляя о передаче Patriot, одновременно стимулируют европейские страны либо объединиться в новый фонд помощи, либо легитимизировать конфискацию российских замороженных активов.

Это связывается и с инициативами в Сенате США, в частности законопроектом сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля, который предусматривает не только усиление санкций против РФ, но и конкретные шаги по использованию замороженных средств для финансирования обороны Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встречался со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Они обсудили усиление системы ПВО Украины.

Источники Axios сообщали, что во время телефонного звонка 3 июля Путин заявил Трампу о планах начать эскалацию войны в Украине. В следующие 60 дней ВС РФ предпримут новые усилия по оккупации территории.