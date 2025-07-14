Patriot для Украины: как далеко зайдет Трамп в попытке "успокоить" Путина

Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, добавив, что они крайне необходимы, поскольку Путин "красиво говорит, но потом всех бомбит". Как долго продлится ощутимое "потепление" в отношениях по линии Киев-Вашингтон, и может ли Кремль переиграть ситуацию в свою пользу, выяснял Фокус.

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В ночь на понедельник, 14 июля президент США, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс, заявил, что предоставит таки Украине ЗРК Patriot: "Мы пришлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится...".

"Мы, по сути, собираемся отправлять им различные единицы очень сложной военной техники", — добавил глава Белого дома. При этом он не назвал точное количество Patriot, которые планируется отправить в Украину, но уточнил, что Европейский Союз (ЕС) возместит Соединенным Штатам их стоимость.

Когда и почему Трамп окончательно разочаровался в Путине

Напомним, что по итогам участия в недавнем саммите НАТО в Гааге Трамп сказал, что проверит, сможет ли предоставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, отметив при этом, что Америке они тоже "очень нужны". Говоря же о выделении Украине Patriot, Дональд Трамп также заявил о своем разочаровании Путиным. "Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит", — объяснил свою логику 47-й президент США.

В то же время издание Axios со ссылкой сразу на два источника, знакомых с трамповскими планами, сообщает о намерении хозяина Овального кабинета предоставить Киеву в том числе и наступательное оружие. В частности, отмечается, что речь, вероятно идет о ракетах большой дальности, которые могут достигать целей глубоко внутри территории РФ, включая Москву. "Отправка наступательного оружия станет существенным сдвигом для Трампа, который до недавнего времени говорил, что будет предоставлять Украине только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта", — резюмирует Axios.

Как в дальнейшем будут складываться отношения между Белым домом и Кремлем

Прогнозируя увеличение "как минимум" оборонительного вооружения со стороны США Украине, политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Таким образом будем иметь больше возможностей защищаться от тех атак, которые регулярно проводит Российская Федерация. Это, кстати, в определенной степени укладывается в логику действий Трампа, который любит бросаться из крайности в крайность. Если смотреть на мир его глазами, то ситуация выглядит так, что он дал Путину шанс сохранить лицо и вернуться в цивилизованные страны, завершив войну. А поскольку Путин от этого отказался, Трамп меняет позицию на диаметрально противоположную, пробуя действовать на него другим способом. А другой способ — это ощутимое усиление поддержки Украины".

Ключевым вопросом на сегодня, по убеждению эксперта, являются масштабы американской поддержки, "поскольку Трамп любит говорить, но не всегда выполняет то, о чем говорит".

"Когда мы увидим номенклатуру, а также то, действительно ли санкционный законопроект Грэма-Блюменталя будет рассматриваться в Конгрессе, только тогда можно будет говорить о серьезности намерений Трампа. Я думаю, что указанный законопроект будет проголосован, но с изменениями, которые предусматривают, что президент США в единоличном порядке сможет вводить/не вводить эти санкции. Собственно это и станет очередным кнутом, которым Трамп будет размахивать перед Путиным, давая ему очередные две-три недели на размышления относительно мирного урегулирования", — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Политолог считает, что в нынешней ситуации Путин "не будет включать заднюю", поскольку для него недопустимо выглядеть слабым. "Скорее всего, Кремль до начала осени будет пытаться проводить какое-то наступление с тем, чтобы "отгрызть" определенную частичку украинской территории и только после этого, подавая это как большую уступку со своей стороны, РФ будет говорить о переговорно-дипломатическом треке. То есть, даже в случае супер оптимистического сценария, когда Трамп действительно передаст Украине Patriot и ракеты к ним, а также ATACMS, на которые намекает Axios, Путин за неделю-две не сядет за стол переговоров. Он будет выдерживать определенный период паузу, делая все, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Если этого не получится — тогда вытянет снова свою ядерную палку, угрожая применением ТЯО. Действует ли путинская "кнопка" на Трампа? Судя по всему, Трамп больше всего и боится всех этих историй с ядерным оружием, но здесь многое будет зависеть от окружения Трампа, а точнее его способности адекватно объяснить президенту США, что это просто блеф Кремля, не более того", — констатирует Игорь Рейтерович.

В ядерном вопросе, считает эксперт, США могут найти точки соприкосновения с Китаем, поскольку для Си Цзиньпина такие угрозы являются "абсолютно неприемлемыми". "Вообще, для любой страны, которая владеет ядерным оружием недопустимым является его использование на поле боя в тактическом варианте, потому что это "Ящик Пандоры". По моему мнению, Трамп все же не поведется на шантаж Путина. Наоборот, он может еще более агрессивно начать себя вести по отношению к Путину, у которого на самом деле очень ограниченный арсенал влияния на ситуацию", — заключает Игорь Рейтерович.

Стоит ли Украине рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США

В то же время политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Несмотря на позитивные новости из США, железной уверенности в том, что Дональд Трамп, условно говоря, перешел на сторону Украины, пока нет. Во-первых, Трамп склонен к колебаниям. Во-вторых, вряд ли он отказался от своей генеральной стратегии в отношениях с РФ в плане балансировки Китая. Но самый главный момент заключается в том, что Трамп нынешние шаги в отношении Украины воспринимает в качестве временного ситуативного момента для сдвига максимализма России".

Политолог считает, что сейчас говорить о стопроцентном крене Трампа в сторону Украины не приходится. "Я не разделяю мнение большинства аналитиков и экспертов, которые поднимают из-за заявлений Трампа о помощи Украине градус эмоционального восторга. Это, считаю, конъюнктурные колебания Трампа. Учитывая, что видоизмененный законопроект Грэма-Блюменталя предоставляет Трампу широкое поле для действий, можно предположить, что в плане антироссийских санкций он будет действовать примерно так же, как с действует с тарифной политикой. Такая стратегия для Трампа является более удобной и выгодной", — отмечает Олег Постернак.

Отвечая на вопрос о том, как долго продлится благоприятная для Киева украинско-американская политическая погода, политолог отметил: "Ровно до того момента, когда Путин не подаст четкие сигналы Трампу, которые позволили бы создать впечатление готовности к мирному урегулированию. Это может быть, например, перемирие на море или очередные 3-5 дневные перемирия вроде тех, что были на Пасху и 9 мая. Одним словом, это могут быть какие-то гибкие маневры, которые Трамп воспринял бы как знаки изменения позиции Путина".

Так или иначе, прогнозирует эксперт, но страна-агрессор будет продолжать свои военные усилия по выходу на административные границы тех украинских областей, которые Путин хотел бы оккупировать полностью, в частности Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской. Выполнение этих задач в течение ближайших 60-ти дней, по мнению политолога, выглядит крайне призрачным и этими своими шагами Путин лишь лишний раз подчеркивает свою одержимость Украиной.