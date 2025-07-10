Шпионы КНР пытались вывезти данные о "Нептуне": появилась официальная реакция Пекина

Китайские власти официально отреагировали на задержание в Украине двух граждан КНР, которых подозревают в попытке незаконного вывоза ракетных технологий. В Пекине заявили, что сейчас изучают обстоятельства инцидента и готовы защищать права своих граждан.

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Как сообщает Hong Kong Free Press, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала дело во время брифинга 10 июля. По ее словам, Китай продолжает проверку информации о двух гражданах — отце и сыне, которых задержали в Киеве по подозрению в шпионаже и попытке контрабанды секретной документации об украинской ракетной системе "Нептун".

"Если это касается граждан Китая, мы будем защищать их законные права и интересы в соответствии с законом", — заявила Мао Нин.

СБУ задержала китайских шпионов

В начале июня контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались получить секретную документацию ракетного комплекса "Нептун" для передачи спецслужбам КНР.

Один из задержанных — 24-летний экс-студент киевского технического вуза, отчисленный в 2023 году за неуспеваемость. Второй — его отец, который проживает в Китае, но периодически приезжал в Украину для координации шпионской деятельности сына. Они пытались завербовать украинца, связанного с разработкой вооружений, чтобы получить чертежи "Нептуна" — ракеты, которая уничтожила российский крейсер "Москва".

Напомним, что отношения между Украиной и Китаем остаются напряженными. Киев и западные партнеры обвиняют Пекин в поддержке российской агрессии путем поставки технологий, в частности для ударных беспилотников. Кроме того, десятки китайских граждан завербованы российской армией для участия в боевых действиях.

Москва и Пекин заключили соглашение о партнерстве "без ограничений" накануне вторжения России в феврале 2022 года, и с тех пор углубили политическое, военное и экономическое сотрудничество.