Шпигуни КНР намагалися вивезти дані про "Нептун": з'явилася офіційна реакція Пекіна

Китайська влада офіційно відреагувала на затримання в Україні двох громадян КНР, яких підозрюють у спробі незаконного вивезення ракетних технологій. У Пекіні заявили, що наразі вивчають обставини інциденту та готові захищати права своїх громадян.

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Як повідомляє Hong Kong Free Press, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментувала справу під час брифінгу 10 липня. За її словами, Китай продовжує перевірку інформації щодо двох громадян – батька та сина, яких затримали у Києві за підозрою у шпигунстві та спробі контрабанди секретної документації про українську ракетну систему "Нептун".

"Якщо це стосується громадян Китаю, ми захищатимемо їхні законні права та інтереси відповідно до закону", – заявила Мао Нін.

СБУ затримала китайських шпигунів

Напочатку червня контррозвідка СБУ викрила та затримала у Києві двох громадян Китаю, які намагалися отримати секретну документацію ракетного комплексу "Нептун" для передачі спецслужбам КНР.

Один із затриманих – 24-річний ексстудент київського технічного вишу, відрахований у 2023 році за неуспішність. Другий — його батько, який проживає в Китаї, але періодично приїжджав до України для координації шпигунської діяльності сина. Вони намагалися завербувати українця, пов'язаного з розробкою озброєнь, щоб отримати креслення "Нептуна" — ракети, яка знищила російський крейсер "Москва".

Нагадаємо, що відносини між Україною та Китаєм залишаються напруженими. Київ та західні партнери звинувачують Пекін у підтримці російської агресії шляхом постачання технологій, зокрема для ударних безпілотників. Крім того, десятки китайських громадян завербовані російською армією для участі у бойових діях.

Москва та Пекін уклали угоду про партнерство "без обмежень" напередодні вторгнення Росії у лютому 2022 року, і з того часу поглибили політичну, військову та економічну співпрацю.