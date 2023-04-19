Міністри оборони Росії та Китаю провели зустріч: про що домовилися Москва та Пекін

Китайські експерти зазначають, що сторони домовилися про поглиблення військової співпраці у галузі стратегічного озброєння. Водночас КНР незмінно виступає за дипломатичне вирішення ситуації в Україні та сприятиме переговорам, а не постачанню зброї.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та китайський глава оборонного відомства Китаю Лі Шанфу провели у вівторок 18 квітня у Москві офіційну зустріч. Коментуючи подію китайські військові експерти зазначили, що за результатами діалогу Росія сприятиме розвитку стратегічного озброєння і розробці систем раннього попередження про ракетний напад. Про це повідомили 19 квітня оглядачі Global Times.

Згідно з офіційними даними Міністерства національної оборони КНР, за результатами переговорів обидві сторони домовилися про поглиблення військової співпраці та наголосили на взаємній підтримці у відповідних ключових сферах.

У зв'язку з цим молодший науковий співробітник Китайської академії суспільних наук Чжан Хун припустив, що тісна співпраця військових служб двох держав призведе до обміну досвідом, зокрема у галузі стратегічного озброєння.

"Обмін досвідом може розпочатися між іншими військовими службами, наприклад, стратегічними ракетними військами. Адже Росія раніше оголосила, що допомагає Китаю у розробці системи раннього попередження про ракетний напад", — сказав Чжан.

Крім того, очікується тісна співпраця між військовими академіями двох країн, внаслідок чого буде розширено обмін кадрами в галузі підготовки офіцерів, а також вивчення військової теорії, зазначив експерт.

Щодо кризи в Україні, наголосив Чжан, то позиція Китаю залишиться незмінною — це сприяння миру та переговорам, а не надання зброї будь-якій зі сторін конфлікту.

Нагадаємо, китайські дипломати продовжують виступати за ідею мирних переговорів між Росією та Україною. Як заявив 17 квітня речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, Пекін нібито готовий розпочати стратегічне партнерство не лише з Росією, а й з міжнародною спільнотою з метою знайти політичне врегулювання в українському питанні.

Аналітики з Інституту вивчення війни дійшли висновку, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та глави Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу не посилила співпрацю між Москвою та Пекіном. У матеріалі від 17 квітня вони написали, що хоча Путін і намагається подати РФ як рівноправного партнера КНР у військовому відношенні, ні візит Сі Цзіньпіна, ні переговори з Лі Шанфу не сприяли зближенню у військово-політичному аспекті.