Министры обороны России и Китая провели встречу: о чем договорились Москва и Пекин

Китайские эксперты отмечают, что стороны договорились об углублении военного сотрудничества в области стратегического вооружения. В то же время КНР неизменно выступает за дипломатическое решения ситуации в Украине и будет содействовать переговорам, а не поставкам оружия.

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Министр обороны России Сергей Шойгу и китайский глава оборонного ведомства Китая Ли Шанфу провели во вторник 18 апреля в Москве официальную встречу. Комментируя событие китайские военные эксперты отметили, что по результатам диалога Россия окажет содействие в области развития стратегического вооружения и разработке систем раннего предупреждения о ракетном нападении. Об этом 19 апреля сообщили обозреватели Global Times.

Согласно официальным данным Министерства национальной обороны КНР, по результатам переговоров обе стороны договорились об углублении военного сотрудничества и подчеркнули взаимную поддержку в соответствующих ключевых сферах.

В этой связи младший научный сотрудник Китайской академии общественных наук Чжан Хун предположил, что тесное сотрудничество военных служб двух государств приведет к обмену опытом, в частности, в области стратегического вооружения.

"Обмен опытом может начаться между другими военными службами, например, стратегическими ракетными войсками. Ведь Россия ранее объявила, что помогает Китаю в разработке системы раннего предупреждения о ракетном нападении", — сказал Чжан.

Кроме того ожидается тесное сотрудничество между военными академиями двух стран, вследствие чего будет расширен обмен кадрами в области подготовки офицеров, а также изучения военной теории, отметил эксперт.

Что касается кризиса на Украине, подчеркнул Чжан, то позиция Китая останется неизменной — это содействие миру и переговорам, а не предоставление оружия любой из сторон конфликта.

Напомним, китайские дипломаты продолжают выступать за идею мирных переговоров между Россией и Украиной. Как заявил 17 апреля спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, Пекин якобы готов начать стратегическое партнерство не только с Россией, но и с международным сообществом с целью найти политическое урегулирование в украинском вопросе.

Аналитики из Института изучения войны пришли к выводу, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы Министерства обороны Китая Ли Шанфу не усугубила сотрудничество между Москвой и Пекином. В материале от 17 апреля они написали, что хотя Путин и пытается представить РФ как равноправного партнера КНР в военном отношении, ни визит Си Цзиньпина, ни переговоры с Ли Шанфу не содействовали сближению в военно-политическом аспекте.