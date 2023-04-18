Встреча Путина с главой Минобороны КНР не привела к расширению диалога между странами, — ISW

Глава Кремля Путин продолжает пытаться представить РФ как равноправного оборонного партнера Китая, однако ни визит Цзиньпина, ни переговоры по Шанфу этому не посодействовали.

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Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Министерства обороны Китая Ли Шанфу не усугубила сотрудничество между Россией и Китаем. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 17 апреля.

Официальные протоколы встречи обеих сторон не содержат никаких упоминаний о войне России против Украины. Помимо этого спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение КНР содействовать мирным переговорам в Украине и продолжению сотрудничества, о котором ранее договорились Си и Путин.

"Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества", — говорится в сообщении Института.

Напомним, что глава китайского Минобороны прибыл в Россию 16 апреля. Перед рукопожатием с Путиным он отдал российскому президенту честь и отметил, что у Москвы и Пекина "очень крепкие отношения, превосходящие союзы времен холодной войны". Как заявил член Госсовета КНР и министр обороны страны Ли Шанфу, отношения России и Китая в последнее время улучшились.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину удалось восстановить благосклонность Путина. "Вагнеровцы" начали получать боеприпасы и подкрепления, а Госдума РФ намерена рассмотреть вопрос предоставления статуса ветерана участникам ЧВК.

В России хотят наказывать тех россиян, кто считает правомерным решение Гаагского суда об аресте Путина. Соответствующий документ уже зарегистрировали в Госдуме РФ представители парламентского большинства "Единая Россия".