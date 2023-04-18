Пригожину удалось восстановить благосклонность Путина: в ISW назвали причину

Как отмечают аналитики, Владимир Путин лично пытался урегулировать конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ, проведя встречу между Шойгу и Пригожиным.

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Российский предприниматель и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, восстанавливает благосклонность президента Российской Федерации Владимира Путина из-за неспособности Вооруженных сил РФ выполнить поставленные задачи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 апреля.

Аналитики указали на то, что "вагнеровцы" начали получать боеприпасы и подкрепление. По словам Пригожина, рядом с его бойцами теперь работают воздушно-десантные войска РФ. Кроме того, в Госдуме намерены рассмотреть вопрос присвоения статуса ветерана участникам ЧВК.

Авторы отчета также упомянули о том, что Владимир Путин лично пытался урегулировать конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ, проведя встречу между Сергеем Шойгу и Евгением Пригожиным.

Аналитики предполагают, что Путин мог испытать разочарование в ВС РФ из-за несостоявшегося захвата Донецкой и Луганской областей к 1 апреля. В отчете также говорится, что президент РФ, вероятно, рассчитывает на взятие Бахмута в преддверии 9 мая, чтобы утвердить свой авторитет среди внутренней аудитории.

В связи с этим эксперты полагают, что в Кремле рассматривают ЧВК "Вагнер" как источник боевой мощи и намерены использовать инструкторов "вагнеровцев" для подготовки мобилизованных к войне.

"Улучшение отношений Путина с ЧВК "Вагнер" также может быть признаком его нерешительности усилить мобилизацию", — считают аналитики.

Напомним, что по данным ISW от 16 апреля, ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ могли объединиться ради захвата Бахмута. Аналитики отметили, что несмотря на разногласия, сотрудничество между ведомствами усиливается.

В отчете ISW от 14 апреля также говорится, что Евгений Пригожин намерен воспользоваться военным поражением ВС РФ в результате контрнаступления ВСУ. По данным экспертов, основатель ЧВК "Вагнер" уже подготавливает для этого информационную почву.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого от 14 апреля, ЧВК "Вагнер" испытывает проблемы с пополнением личного состава заключенными, что в среднесрочной перспективе может привести к ее полной ликвидации.