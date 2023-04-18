Пригожину вдалося відновити прихильність Путіна: в ISW назвали причину

Як зазначають аналітики, Володимир Путін особисто намагався врегулювати конфлікт між ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ, провівши зустріч між Шойгу та Пригожиним.

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Російський підприємець та засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, відновлює прихильність президента Російської Федерації Володимира Путіна через нездатність Збройних сил РФ виконати поставлені завдання. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 квітня.

Аналітики вказали на те, що "вагнерівці" почали отримувати боєприпаси та підкріплення. За словами Пригожина, поруч із його бійцями тепер працюють повітряно-десантні війська РФ. Крім того, у Держдумі мають намір розглянути питання надання статусу ветерана учасникам ПВК.

Автори звіту також згадали про те, що Володимир Путін особисто намагався врегулювати конфлікт між ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ, провівши зустріч між Сергієм Шойгу та Євгеном Пригожиним.

Аналітики припускають, що Путін міг зазнати розчарування у ЗС РФ через те, що захоплення Донецької та Луганської областей не відбулося до 1 квітня. У звіті також йдеться про те, що президент РФ, ймовірно, розраховує на взяття Бахмута напередодні 9 травня, щоб затвердити свій авторитет серед внутрішньої аудиторії.

У зв'язку з цим експерти вважають, що у Кремлі розглядають ПВК "Вагнер" як джерело бойових сил та мають намір використовувати інструкторів "вагнерівців" для підготовки мобілізованих до війни.

"Поліпшення відносин Путіна з ПВК "Вагнер" також може бути ознакою його нерішучості посилити мобілізацію", — вважають аналітики.

Нагадаємо, що за даними ISW від 16 квітня, ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ могли об'єднатися заради захоплення Бахмута. Аналітики зазначили, що попри розбіжності співпраця між відомствами посилюється.

У звіті ISW від 14 квітня також йдеться, що Євген Пригожин має намір скористатися військовою поразкою ЗС РФ внаслідок контрнаступу ЗСУ. За даними експертів, засновник ПВК "Вагнер" вже готує для цього інформаційний ґрунт.

Ще ми писали про те, що згідно з заявою спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого від 14 квітня, ПВК "Вагнер" має проблеми з поповненням особового складу ув'язненими, що в середньостроковій перспективі може призвести до її повної ліквідації.