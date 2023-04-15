Пригожин хоче скористатися військовою невдачею РФ після контрнаступу ЗСУ, — ISW

За словами аналітиків, у РФ є якась "глибинна держава". Воно складається чиновників та бізнесменів, які хочуть відновити відносини із Заходом. Тому вони готові "зрадити" Росію.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збирається скористатися військовою поразкою Росії після контрнаступу ЗСУ. Він уже готує інформаційний ґрунт до того, що ЗС РФ зазнає чергової поразки. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 14 квітня йдеться про те, що Пригожин опублікував есе, в якому каже, що контрнаступ України швидше увінчається успіхом, ніж провалом. Він попередив, що "глибинна держава" РФ, яка складається з фінансових еліт, олігархів та чиновників, перебуває у кризі. Так, ЗС РФ не змогли швидко здобути перемогу в 2022 році, провести бліцкриг. Понад те, зазнали кілька дуже болючих поразок.

На думку Пригожина, "глибинна держава" займається саботажем у РФ і не дає їй досягти "перемоги" в Україні, оскільки хоче відновити своє комфортне життя та дружбу із Заходом. На його думку, внутрішні вороги підштовхуватимуть Кремль до поступок, рівносильних зраді РФ.

Також, як вважає командир "вагнерівців", необхідно ігнорувати інтереси "глибинної" держави, а продовжувати воювати в Україні до "переможного кінця".

" Пригожин заявив, що російські військові не можуть зараз припинити бойові дії, попри нинішні територіальні придбання Росії, тому що українська держава трансформувалася, а неокупована Україна тепер політично виступає проти Кремля", — йдеться у звіті.

На його думку, будь-яка військова поразка призведе до "сплеску національних почуттів" у Росії.

"Радикальні національні почуття піднесуться як після будь-якої військової поразки, російська військова промисловість почне працювати з десятикратним зусиллям", — написав він.

У ньому він також зазначив, що Збройні сили України добре підготувалися до контрнаступу і не мають недоліків у військовій техніці.

"І або ЗСУ будуть розгромлені в чесній бійці, або Росія залиже рани, накопичить м'язи й знову порве суперників у чесному бою. Тому я вважаю, що варіант договорняків неможливий для майбутнього Росії", — написав Пригожин у своєму есе.

Нагадаємо, що Пригожин у своєму есе також заявив, що "глибинна держава" може оголосити, що РФ вже практично виконала всі "завдання" в Україні та може поставити в цій війні крапку. Україну він назвав "національно-орієнтованою державою", якій Євросоюз готовий давати мільярди доларів на війну з Росією.

Крім того, 13 квітня Пригожин відреагував на звинувачення у страті українського військового у бік ПВК "Вагнер". Він звинуватив колишнього "вагнерівця", який упізнав голоси вбивць, у брехні. Крім того, Пригожин заявив, що той "пробив два дні у ПВК "Вагнер", тож не може нікого ідентифікувати.