Мети досягнуто: Пригожин закликав закінчити війну в Україні

"Кухар Путіна" вважає, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і настав час поставити крапку в цій війні. Євгеній Пригожин також змушений був визнати, що українські військові дуже добре готуються до контрнаступу.

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Російський бізнесмен заявив про те, що РФ уже практично виконала всі завдання в Україні та може поставити в цій війні крапку. Про це він сказав у своєму відеозверненні в п'ятницю, 14 березня.

"Для влади й для суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО (війні в Україні, — ред.). Ідеальний варіант — це оголосити про закінчення СВО, повідомити все про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли", — сказав Пригожин.

Він також уточнив, які пункти плану РФ виконала в Україні.

Російський бізнесмен навіть визнав, що українські військові дуже добре підготувалися до майбутнього контрнаступу.

"Готові до контрнаступу війська перебувають у районах зосередження — їм усього вистачає. У тих танкових клинах, які вони десятками щодня намагаються забивати в оборону ПВК "Вагнер", ЗСУ втрачають від 30 до 50 одиниць техніки щодня, і проблем із нею не мають", — поскаржився Пригожин.

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На заяви Пригожина вже відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Давайте відверто. Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки в протистоянні з (російською, — ред.) диктатурою", — написав Подоляк.

Також радник глави ОП також наголосив, що шлях до миру та верховенства права в Європі лежить виключно через перемоги України.

"Інакше війни, терактів у всьому світі й операціях 🇷🇺 спецслужб не уникнути", — резюмував він.

Нагадаємо, 14 квітня Євгеній Пригожин висловився про бої під Бахмутом і про майбутній контрнаступ ЗСУ. Він вважає найкращим сценарієм для "зцілення Росії" контрнаступ ЗСУ та відсутність переговорів. На його думку, в разі досягнення дна РФ може "відштовхнутися", як Німеччина після Першої світової війни.

Крім того, представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що РФ посилила "вагнерівців" десантно-штурмовими військами. Однак, за його словами, на ситуацію в Бахмуті це не вплинуло.