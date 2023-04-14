Цели достигнуты: Пригожин призвал закончить войну в Украине

"Повар Путина" считает, что Россия достигла тех результатов, которые планировала и настала пора поставить точку в этой войне. Евгений Пригожин также был вынужден признать, что украинские военные очень хорошо готовятся к контрнаступлению.

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Российский бизнесмен заявил о том, что РФ уже практически выполнила все "задания" в Украине и может поставить в этой войне точку. Об этом он сказал в своем видеообращении в пятницу, 14 марта.

"Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО (войне в Украине, — ред.).. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли", — сказал Пригожин.

Он также уточнил, какие пункты плана своего РФ выполнила в Украине.

Российский бизнесмен также признал, что украинские военные очень хорошо подготовились к будущему контрнаступлению.

"Готовые к контрнаступлению войска находятся в районах сосредоточения — им всего хватает. В тех танковых клиньях, которые они десятками ежедневно пытаются забивать в оборону ЧВК "Вагнер", ВСУ теряют от 30 до 50 единиц техники ежедневно, и проблем с ней не испытывают", — пожаловался Пригожин.

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На заявления Пригожина уже отреагировал советник главы ОФ Михаил Подоляк.

"Давайте откровенно. Неправильная финализация войны будет означать поражение западной системы безопасности в противостоянии с (российской, — ред.) диктатурой", — написал Подоляк.

Также советник главы ОП подчеркнул, что путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победы Украины.

"Иначе войны, терактов по всему миру и операциям 🇷🇺 спецслужб не избежать", — резюмировал он.

Напомним, 14 апреля Евгений Пригожин высказался о боях под Бахмутом и о будущем контрнаступлении ВСУ. Он считает лучшим сценарием для "исцеления России" контрнаступление ВСУ и отсутствие переговоров. По его мнению, при достижении дна РФ может "оттолкнуться" как Германия после Первой мировой войны.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что РФ усилила "вагнеровцев" десантно-штурмовыми войсками. Однако по его словам, на ситуацию в Бахмуте это не повлияло.