"У нас с Зеленским интимный диалог": Пригожин о боях за Бахмут и контрнаступлении ВСУ

Глава ЧВК "Вагнер" считает лучшим сценарием для "исцеления России" контрнаступление ВСУ и отсутствие переговоров. По его мнению, при достижении дна РФ может "оттолкнуться" как Германия после Первой мировой войны.

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Вооруженные силы Украины ежедневно теряют в Бахмуте бойцов, а в Киеве не могут решить, стоит ли удерживать город. Запад тормозит контрнаступление украинских защитников, что позволяет российским захватчикам подготовиться к нему. Соответствующее заявление руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина распространила его пресс-служба в соцсетях.

"Высшее руководство Украины бесконечно спорит о необходимости удержания Бахмута. Этот город пытаются раскачать как сакральный символ. Утром раскачивают сакральность, вечером принимают решение об отступлении, а на следующее утро снова вбрасывают тысячи солдат, и так до бесконечности", — написал он.

По словам Пригожина, Украина уже собрала около 200 тысяч подготовленных бойцов для контрнаступления, вооружения и боеприпасов тоже достаточно. Он утверждает, что в боях с ЧВК "Вагнер" защитники ежедневно якобы теряют 30-50 единиц техники и не испытывают проблемы с количеством личного состава.

"Если ВСУ не пойдут в наступление в ближайшее время, то они начнут постепенно терять свой боевой потенциал. Война зайдет в тупик, и те территории, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации, на годы могут остаться в распоряжении РФ", — отметил глава враждебной ЧВК.

По его словам, бои в Бахмуте выгодны армии РФ, ведь дают возможность подготовиться к контрнаступлению ВСУ, которое якобы тормозит Запад.

"Для нас крайне выгоден Бахмут, мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры. Именно западная коалиция берет "драматические паузы", именно эта группа каждый раз переносит наступление ВСУ", — заявил Пригожин.

Обнародованные данные Пентагона он назвал нестратегическими такими, что не могут добавить рисков для украинских сил. России, по мнению главы ЧВК "Вагнер", тоже ничего не угрожает. Развал страны Пригожин считает невозможным из-за огромной территории и климатической специфики.

"Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на уже имеющихся территориях", — подчеркнул он.

Американцы, по словам Пригожина, якобы боятся, что чрезмерное давление на РФ потянет ее ко дну. Он убежден, что в таком случае россияне "оттолкнутся" и превратятся в "огромного морского монстра". В качестве примера подобного случая в мировой истории он привел восстановление Германии после Первой мировой войны.

"Россия не может принять ни одного договорняка, только честное сражение. И если из этого боя мы выйдем потрепанными — в этом нет ничего страшного", — написал Пригожин.

Контрнаступление ВСУ он назвал "лучшим сценарием исцеления России" и выступил против переговоров.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ЧВК "Вагнер" испытывает проблемы с пополнением личного состава и может быть полностью ликвидирована.

Сегодня, 14 апреля, также Сергей Череватый рассказал, что РФ усилила "вагнеровцев" десантно-штурмовыми войсками. Однако, по его словам, на ситуацию в Бахмуте это не повлияло.