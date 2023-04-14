"У нас з Зеленським інтимний діалог": Пригожин про бої за Бахмут та контрнаступ ЗСУ

Голова ПВК "Вагнер" вважає найкращим сценарієм для "зцілення Росії" контрнаступ ЗСУ та відсутність перемовин. На його думку, в разі досягнення дна РФ може "відштовхнутись" як Німеччина після Першої світової війни.

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Збройні сили України нібито щодня втрачають у Бахмуті бійців, а у Києві не можуть вирішити, чи варто утримувати місто. Захід гальмує контрнаступ українських захисників, що дозволяє російським загарбникам підготуватись до нього. Відповідну заяву керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина розповсюдила його пресслужба у соцмережах.

"Найвище керівництво України нескінченно сперечається про необхідність утримання Бахмута. Це місто намагаються розгойдати як сакральний символ. Вранці розгойдують сакральність, увечері ухвалюють рішення про відступ, а наступного ранку знову вкидають тисячі солдатів, і так до нескінченності", — написав він.

За словами Пригожина, Україна вже зібрала близько 200 тисяч підготовлених бійців для контрнаступу, озброєння та боєприпасів також достатньо. Він стверджує, що у боях з ПВК "Вагнер" захисники щодня нібито втрачають 30-50 одиниць техніки та не мають проблеми з кількістю особистого складу.

"Якщо ЗСУ не підуть у наступ найближчим часом, то вони почнуть поступово втрачати свій бойовий потенціал. Війна зайде в глухий кут, і ті території, які сьогодні знаходяться під контролем Російської Федерації, на роки можуть залишитися в розпорядженні РФ", — зазначив голова ворожої ПВК.

За його словами, бої у Бахмуті вигідні армії РФ, адже дають можливість підготуватися до контрнаступу ЗСУ, який нібито гальмує Захід.

"Для нас вкрай вигідний Бахмут, ми перемелюємо там українську армію та стримуємо їхні маневри. Саме західна коаліція бере "драматичні паузи", саме ця група щоразу переносить наступ ЗСУ", — заявив Пригожин.

Оприлюднені дані Пентагону він назвав нестратегічними та такими, що не можуть додати ризиків для українських сил. Росії, на думку голови ПВК "Вагнер", також нічого не загрожує. Розвал країни Пригожин вважає неможливим через величезну територію та кліматичну специфіку.

"Росія відрізала Азовське та великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, зачепитися на тих територіях, які вже є", — підкреслив він.

Американці, за словами Пригожина, нібито бояться, що надмірний тиск на РФ потягне її на дно. Він переконаний, що в такому разі росіяни "відштовхнуться" та перетворяться на "величезного морського монстра". Як приклад подібного випадку у світовій історії він навів відновлення Німеччини після Першої світової війни.

"Росія не може прийняти жодного договірняку, лише чесний бій. І якщо з цього бою ми вийдемо пошарпаними — у цьому немає нічого страшного", — написав Пригожин.

Контрнаступ ЗСУ він назвав "найкращим сценарієм зцілення Росії" та виступив проти переговорів.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ПВК "Вагнер" має проблеми з поповненням особистого складу та може бути повністю ліквідована.

Сьогодні, 14 квітня, також Сергій Череватий розповів, що РФ підсилила "вагнерівців" десантно-штурмовими військами. Однак, за його словами, на ситуацію у Бахмуті це не вплинуло.