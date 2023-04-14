"Втрати просто колосальні": у ЗСУ передбачили повну ліквідацію ПВК "Вагнер" (відео)

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, в районі Бахмута щодня гине близько сотні ворожих бійців і стільки ж отримують поранення.

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Російська приватна військова компанія "Вагнер" має проблеми з поповненням особового складу ув'язненими, що у середньостроковій перспективі може призвести до її повної ліквідації. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі програми "Лінія фронту".

За даними спікера, лише під Бахмутом Російська Федерація щодня втрачає приблизно 100 військовослужбовців убитими. Пораненими ЗС РФ втрачають приблизно стільки ж, а низький рівень надання медичної допомоги погіршує ситуацію.

"Втрати просто колосальні для будь-якого сучасного війська", — констатує прессекретар.

Сергій Черуватий про втрати Росії

Сергій Череватий також заявив, що ПВК "Вагнер" зазнає труднощів із залученням нових ув'язнених до своїх лав.

"Якщо говорити про угруповання "Вагнер" і що у них зараз проблеми з поповненням з в'язниць, то якщо вони продовжать таку практику, то в середньостроковій перспективі можна буде говорити про кінець безславної історії цього терористичного угруповання", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що за даними Сергія Череватого від 14 квітня, росіяни перекинули на Бахмутський напрямок "елітні" підрозділи регулярної армії, щоб посилити підрозділи ПВК "Вагнер".

Раніше, 11 квітня, Сергій Череватий також спростував заяву голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що 80% Бахмута контролюють російські сили. За словами речника ЗСУ, під контролем України перебуває набагато більший відсоток території міста.

Ще ми писали про те, що 13 квітня ПВК "Вагнер" потрапила до списку санкцій Євросоюзу за підтримку дій "що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".