ПВК "Вагнер" потрапила під санкції Євросоюзу: Пригожин та Захарова відреагували

Євросоюз також додав до санкційного списку російське інформагентство "ФАН", тісно пов'язане з головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

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У середу, 13 квітня, Європейський союз додав до санкційного списку російське інформагентство "ФАН" і приватну військову компанію "Вагнер". Про це стало відомо із документа, опублікованого в офіційному журналі ЄС.

У джерелі йдеться про те, що ПВК "Вагнер" матеріально підтримує дії, що "загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України" і бере активну участь у російській військовій агресії.

У документі ЄС також йдеться, що Євген Пригожин є головою ради попечителів "РІА ФАН", причетної до поширення російської пропаганди та дезінформації.

Санкції ЄС проти ПВК "Вагнер" та "РІА ФАН": реакція МЗС РФ та Пригожина

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що внесення до списку санкцій Євросоюзу ПВК "Вагнер" і "РІА ФАН" є незаконним. Захарова також згадала, що проти неї ЄС ввів санкції ще до повномасштабної війни.

Своєю чергою, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що не знає, що таке "чорний список" і відповів представникам росЗМІ анекдотом.

"Один пірат приходить до іншого і каже: — Мені передали блакитну мітку, чи знаєш ти, що це таке? — Не чорна, але теж нічого хорошого. Тому ми включаємо Євросоюз до "блакитного списку" і передаємо йому "блакитну мітку". — сказав Пригожин.

Нагадаємо, що 3 лютого структури голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина потрапили під санкції Канади. Йдеться про United World International та Фонд боротьби з репресіями.

Пізніше, 26 січня, фізичні особи та організації, пов'язані з ПВК "Вагнер", також опинилися під санкціями США. У пресслужбі американського Міністерства фінансів заявили, що "вагнерівці" є членами транснаціональної злочинної організації.

Ще ми писали про те, що 8 березня суд Європейського союзу скасував санкції проти Віолетти Пригожиної, яка є матір'ю засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.