Недостатньо доказів: суд ЄС скасував санкції проти матері Пригожина

У судовому висновку йдеться, що внесення Віолетти Пригожиної до списку санкцій було засноване виключно на родинних зв'язках з її сином.

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Суд Європейського союзу задовольнив позов про відміну санкцій проти Віолетти Пригожиної, яка є матір'ю засновника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це заявили у пресслужбі відомства.

"Суд скасовує обмежувальні заходи, застосовані до Віолетти Пригожиної, матері Євгена Пригожина у зв'язку з війною Росії проти України", — йдеться у висновку.

У публікації йдеться про те, що, незважаючи на злочини Євгена Пригожина, пов'язані з порушенням цілісності території, суверенітету та незалежності України, діловий зв'язок між Віолеттою Пригожиною та її сином, встановлений на момент ухвалення оспорюваних актів, заснований виключно на їхніх сімейних відносинах.

Зважаючи на це, суд ЄС ухвалив, що доказів причетності матері засновника ПВК "Вагнер" до його бізнесу недостатньо для внесення її до списку санкцій.

Зазначимо, що Віолетта Пригожина була власницею ТОВ "Конкорд Менеджмент енд Консалтинг", що входить до групи "Конкорд", якою до 2019 року володів її син.

З 2017 року мати підприємця не володіє цією фірмою, однак її розпорядження мають акції. Під санкціями Пригожина опинилася 3 березня 2022 року.

Сам Євген Пригожин перебуває під санкціями ЄС з 2020 року, а 2016 року потрапив до списку санкцій США.

Нагадаємо, що 1 березня голова Міністерства юстиції США Меррік Гарланд назвав Євгена Пригожина військовим злочинцем, зазначивши, що цьому є більш ніж досить суттєві докази.

Раніше, 28 лютого, ПВК "Вагнер" потрапила під санкції Японії, а 3 лютого її засновник Євген Пригожин опинився під санкціями Канади.

26 січня США також розширили санкції проти юридичних та фізичних осіб РФ, зокрема наклали обмеження на структури та особи, пов'язані з ПВК "Вагнер" та Євгеном Пригожиним. В американському Мінфіні констатували, що "вагнерівці" є членами великої транснаціональної злочинної організації.