"Доказів достатньо": генпрокурор США назвав Пригожина воєнним злочинцем

За словами Мерріка Гарланда, можливо, і не варто виступати з таким звинуваченням, перш ніж будуть зібрані всі докази, але вже зараз є вагомі докази. Він також назвав "немислимим" те, що робить ПВК "Вагнер" в Україні.

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У середу, 1 березня, голова Міністерства юстиції США генеральний прокурор Меррік Гарланд назвав засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина воєнним злочинцем. Про це повідомляє Yahoo.

На слуханні в Сенаті Гарланд повідомив, що Мін'юст США допомагає Україні в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних із початку російського вторгнення, у тому числі й напівприватним воєнізованим формуванням "Вагнер".

"На мою думку, Пригожин, який очолює цю штуку, — воєнний злочинець", — заявив генпрокурор на сенатському слуханні.

"Можливо, мені й не варто виступати з таким звинуваченням, перш ніж будуть зібрані всі докази. Але, думаю, у нас уже більш ніж достатньо суттєвих доказів", — пояснив він.

Гарланд назвав "немислимим" те, що робить ПВК "Вагнер", яка відповідальна за атаки на українців на Донбасі. Він також згадав, що керівники цієї групи залучають ув'язнених із російських в'язниць.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Київ проводить розслідування щодо Пригожина, а Гарланд сказав, що США допомагають у цьому Україні.

У січні США офіційно визнали ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, додавши групу найманців до списку з італійськими мафіозними угрупованнями, японськими ц іншими російськими ОЗГ.

Таке рішення дозволяє вводити масштабні санкції щодо групи найманців, яка проводить широкий спектр операцій по всьому світу, в тому числі найманство та комерційну діяльність на африканському континенті.

На додачу до всього, американські законодавці вимагають від президента Байдена визнати ПВК "Вагнер" терористичним угрупованням.

У 2018 році американський Мін'юст звинувачував Пригожина у втручанні в президентські вибори у США за допомогою так званого "Агентства інтернет-досліджень", яке також підконтрольне путінському "кулінару".

Раніше Фокус повідомляв, що китайська компанія постачала ПВК "Вагнер" супутникові знімки. За даними ЗМІ, представник держсекретаря США Деніель Крітенбрік згадав про компанію Spacety, внесену до чорного списку Сполученими Штатами.

Згодом Пригожин заявив, що у ПВК "Вагнер" є свої супутники. Найманці з "Вагнера" нібито протягом півтора року застосовують 20 оптичних і радіолокаційних космічних апаратів.