Китайські знімки не потрібні: Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" має свої супутники

За словами Євгена Пригожина, "вагнерівці" вже півтора роки користуються майже 20-ма оптичними та радіолокаційними космічними апаратами.

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ПВК "Вагнер" користується десятками своїх супутників для ведення бойових дій. Про це заявив засновник Євген Пригожин, його словами у Telegram цитує пресслужба.

Євген Пригожин прокоментував заяву держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніела Крітенбрінка про те, що ПВК "Вагнер" користується супутниковими зображеннями, наданими китайською компанією Spacety Co. За його словами, "вагнерівці" не мають потреби купувати чужі знімки, оскільки вони вже 1,5 роки мають майже 20 власних супутників: радіолокаційних та оптичних.

"Держдеп США трішки провалився в часі. Ми уважно спостерігаємо за всіма точками світу, зокрема за Держдепом США", — зазначив Євген Пригожин.

Раніше писали, що Деніел Крітенбрінк згадав співпрацю Spacety Co та ПВК "Вагнер" на слуханні в Конгресі США, що відбулося 28 лютого. Варто зазначити, що в лютому американська влада ввела санкції проти китайської компанії Spacety, заснованої в Пекіні, та заборонила їй вести торгові операції зі США. У компанії заявили, що дотримуються антиросійських санкцій і не співпрацюють з росіянами після запровадження міжнародних обмежень.

22 лютого Євген Пригожин оприлюднив секретну інформацію про ПВК "Вагнер" — заявку, в якій зазначено кількість боєприпасів, необхідних для захоплення Бахмута. Як звернув увагу журналіст Юрій Бутусов, "вагнерівці" вимагають по 37 387 снарядів, мін і ракет на добу, але реальні можливості дозволяють росіянам витрачати приблизно наполовину менше.

Військовий оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що останніми днями ПВК "Вагнер" почала діяти професійніше. На думку експерта, у бій кинули профі, а не колишніх ув'язнених, найнятих після початку вторгнення в Україну. Це також свідчить, що ресурси ПВК "Вагнер" виснажилися, а бійці закінчуються.