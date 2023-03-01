Китайские снимки не нужны: Пригожин заявил, что у ЧВК "Вагнер" есть свои спутники

По словам Евгения Пригожина, "вагнеровцы" уже полтора года пользуются почти 20-ю оптическими и радиолокационными космическими аппаратами.

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ЧВК "Вагнер" пользуется десятками собственных спутников для ведения боевых действий. Об этом заявил основатель Евгений Пригожин, его словам в Telegram цитирует пресс-служба.

Евгений Пригожин прокомментировал заявление госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка о том, что ЧВК "Вагнер" пользуется спутниковыми изображениями, предоставленными китайской компанией Spacety Co. По его словам, у "вагнеровцев" нет необходимости покупать чужие снимки, поскольку они уже 1,5 года имеют почти 20 собственных спутников: радиолокационных и оптических.

"Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США", — отметил Евгений Пригожин.

Ранее писали, что Дэниел Критенбринк упомянул сотрудничество Spacety Co и ЧВК "Вагнер" на слушании в Конгрессе США, состоявшемся 28 февраля. Стоит отметить, в феврале американские власти ввели санкции против китайской компании Spacety, основанной в Пекине, и запретили ей вести торговые операции с США. В компании заявили, что соблюдают антироссийские санкции и не сотрудничают с россиянами после введения международных ограничений.

22 февраля Евгений Пригожин обнародовал секретную информацию о "ЧВК Вагнер" — заявку, в которой указано количество боеприпасов, необходимых для захвата Бахмута. Как обратил внимание журналист Юрий Бутусов, "вагнеровцы" запрашивают по 37387 снарядов, мин и ракет в сутки, но реальные возможности позволяют россиянам тратить примерно вполовину меньше.

Военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что в последние дни ЧВК "Вагнер" начала действовать более профессионально. По мнению эксперта, в бой бросили профи, а не бывших заключенных, нанятых после начала вторжения в Украину. Это также говорит о том, что ресурсы ЧВК "Вагнер" истощились, а бойцы заканчиваются.