Возможности ЧВК "Вагнер" истощены, наемников добивают в Бахмуте, – эксперт

В последние дни "вагнеровцы", по словам Александра Коваленко, начали более профессионально действовать. Захватчиками в боях за Бахмут командует не Евгений Пригожин, а руководство Минобороны РФ.

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В Бахмуте продолжают ликвидировать членов ЧВК "Вагнер", хотя те и начали действовать при штурме в последние дни более профессионально, так как на направление сейчас бросают не "зэков", а бойцов с опытом, сообщил сегодня, 1 марта военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В последние дни "вагнеровцы" при штурме Бахмута начали более профессионально действовать, а особенно если сравнивать с Соледаром. Причиной этого является то, что в бой бросили профи. В отличие от "зэков", которые не имели даже базовых навыков ведения боя, и которыми просто забрасывали позиции ВСУ, сейчас позиции ВСУ забрасывают теми, которые эти навыки имеют. И тому есть объяснение – ресурс ЧВК "Вагнер" истощен и его добивают в Бахмуте", — заявил эксперт.

Он также условно поделил "вагнеровцев" на три группы:

Формирования в Африке, в их численность около десяти тысяч, и в Украину они практически не хотят ехать, потому что в ЦАР или Ливии чувствуют себя более безопасно. Профессиональный костяк, сохранившийся в России: его использовали во второй линии боевых действий, а также как инструкторов. Мясо. Они состоят преимущественно из "зеков" и им одна задача: своим трупом занять позицию на карте. Теперь эти "зэки" закончились, а Пригожин больше не может идти в колонии и заниматься наймом "вагнеровцев" там.

Соответственно в районе Бахмуте сейчас воюет вторая группа – костяк "Вагнера". Как отмечает Коваленко, таким образом происходит добивание боевого потенциала этой ЧВК, в частности ее российской группы. МО РФ прикладывает большие усилия, чтобы "вагнеровцы" не были такими, как раньше.

По словам эксперта, командует под Бахмутом сейчас не Пригожин, а регулярные войска РФ, и они в том же формате, что и раньше, гонят "вагнеровцев" первой линией как "живое мясо".

Напомним, сегодня у Зеленского заявили, что Вооруженные силы Украины могут совершить стратегическое отступление из Бахмута Донецкой области, если в этом будет необходимость.

Вчера, 28 февраля командующий Сухопутными войсками — командующий восточного направления генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация вокруг Бахмута становится все напряженней.

27 февраля командир группы аэроразведки "Мадяр" заявил, что оккупанты хотят взять в кольцо Бахмут. Штурмовые действия не останавливаются.

Также 27 февраля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте становится сложнее. Российские войска ежедневно теряет от 600 до 1000 бойцов.