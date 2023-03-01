Можливості ПВК "Вагнер" виснажені, найманців добивають у Бахмуті, — експерт

Останніми днями "вагнерівці", за словами Олександра Коваленка, почали професійніше діяти. Загарбниками в боях за Бахмут командує не Євгеній Пригожин, а керівництво Міноборони РФ.

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У Бахмуті продовжують ліквідувати членів ПВК "Вагнер", хоча ті й почали діяти під час штурму останніми днями професійніше, оскільки на напрям зараз кидають не "зеків", а бійців із досвідом, повідомив сьогодні, 1 березня, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Останніми днями "вагнерівці" під час штурму Бахмута почали професійніше діяти, а особливо якщо порівнювати з Соледаром. Причиною цього є те, що в бій кинули профі. На відміну від "зеків", які не мали навіть базових навичок ведення бою та якими просто закидали позиції ЗСУ, зараз позиції ЗСУ закидають тими, які мають ці навички. І в цього є пояснення — ресурс ПВК "Вагнер" виснажений, і його добивають у Бахмуті", — заявив експерт.

Він також умовно поділив "вагнерівців" на три групи:

Формування в Африці, у них кількість близько десяти тисяч, і в Україну вони практично не хочуть їхати, бо в ЦАР чи Лівії почуваються безпечніше. Професійний кістяк, що зберігся в Росії: його використовували в другій лінії бойових дій, а також як інструкторів. М'ясо. Вони складаються переважно із "зеків", і в них одне завдання: своїм трупом зайняти позицію на карті. Тепер ці "зеки" закінчилися, а Пригожин більше не може йти в колонії та займатися наймом "вагнерівців" там.

Відповідно в районі Бахмута зараз воює друга група — кістяк "Вагнера". Як зазначає Коваленко, так відбувається добивання бойового потенціалу цієї ПВК, зокрема, її російської групи. МО РФ докладає великих зусиль, щоб "вагнерівці" не були такими, як раніше.

За словами експерта, командує під Бахмутом зараз не Пригожин, а регулярні війська РФ, і вони в тому ж форматі, що й раніше, женуть "вагнерівців" першою лінією як "живе м'ясо".

Нагадаємо, сьогодні в Зеленського заявили, що Збройні сили України можуть здійснити стратегічний відступ із Бахмута Донецької області, якщо в цьому буде потреба.

Учора, 28 лютого командувач Сухопутними військами — командувач східного напрямку генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація навколо Бахмута стає дедалі напруженішою.

27 лютого командир групи аеророзвідки "Мадяр" заявив, що окупанти хочуть взяти в кільце Бахмут. Штурмові дії не зупиняються.

Також 27 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ситуація в Бахмуті стає складнішою. Російські війська щодня втрачають від 600 до 1000 бійців.