"Намагаються оточити місто": Сирський про ситуацію в Бахмуті

За словами командувача Сухопутних військ, найманці ПВК "Вагнер" кидають на штурм свої найпідготовленіші підрозділи, щоб прорвати українську оборону.

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Командувач Сухопутними військами — командувач східного напрямку генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація навколо Бахмута стає дедалі напруженішою. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у "Фейсбуці".

Станом на 28 лютого ситуація в Бахмуті, за словами Олександра Сирського, вкрай напружена. Окупанти, попри суттєві втрати, продовжують штурм. Найманці ПВК "Вагнер" кидають в атаку найпідготовленіші штурмові загони. Вони намагаються прорвати українську оборону й оточити місто.

"У боях за Бахмут наші воїни показують кількісні приклади стійкості, мужності й героїзму", — наголосив Сирський.

Президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні ввечері 27 лютого також зазначив, що ситуація в районі Бахмута ускладнюється. Російські війська намагаються знищити всі укріплені позиції сил оборони, щоб просунутися в місті.

Нагадаємо, 27 лютого командир групи аеророзвідки "Мадяр" заявив, що окупанти хочуть взяти в кільце Бахмут. Штурмові дії не зупиняються.

27 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ситуація в Бахмуті стає складнішою. Російські війська щодня втрачають від 600 до 1000 бійців.