"Пытаются окружить город": Сырский о ситуации в Бахмуте

По словам командующего Сухопутными войсками, наемники ЧВК "Вагнер" бросают на штурм свои самые подготовленные подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону.

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Командующий Сухопутными войсками — командующий восточного направления генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация вокруг Бахмута становится все напряженней. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.

По состоянию на 28 февраля ситуация в Бахмуте, по словам Александра Сырского, крайне напряженная. Оккупанты несмотря на существенные потери продолжают штурм. Наемники ЧВК "Вагнер" бросают в атаку наиболее подготовленные штурмовые отряды. Они пытаются прорвать украинскую оборону и окружить город.

"В боях за Бахмут наши воины показывают количественные примеры стойкости, мужества и героизма", — подчеркнул Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении вечером 27 февраля также отметил, что ситуация в районе Бахмута усложняется. Российские войска пытаются уничтожить все укрепленные позиции Сил обороны, чтобы продвинуться в городе.

Напомним, 27 февраля командир группы аэроразведки "Мадяр" заявил, что оккупанты хотят взять в кольцо Бахмут. Штурмовые действия не останавливаются.

27 февраля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте становится сложнее. Российские войска ежедневно теряет от 600 до 1000 бойцов.