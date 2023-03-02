"Доказательств предостаточно": генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником

По словам Меррика Гарланда, возможно, и не стоит выступать с таким обвинением, прежде чем будут собраны все улики, но уже сейчас есть веские доводы. Он также назвал "немыслимым", то, что делает ЧВК "Вагнер" в Украине.

Related video

В среду, 1 марта, глава Министерства юстиции США генеральный прокурор Меррик Гарланд назвал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина военным преступником. Об этом сообщает Yahoo.

На слушании в Сенате Гарланд сообщил, что Минюст США помогает Украине в расследовании военных преступлений, которые были совершены с начала российского вторжения, в том числе и получастным военизированным формированием "Вагнер".

"По моему, Пригожин, который возглавляет эту штуку, — военный преступник", — заявил генпрокурор на сенатском слушании.

"Возможно, мне и не стоит выступать с таким обвинением, прежде чем будут собраны все доказательства. Но, думаю, у нас уже более чем достаточно существенных доказательств", — пояснил он.

Гарланд назвал "немыслимым", то, что делает ЧВК "Вагнер", которая ответственна за атаки на украинцев на Донбассе. Он упомянул также, что руководители этой группы привлекают заключенных из российских тюрем.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Киев проводит расследование в отношении Пригожина, а Гарланд сказал, что США помогают в этом Украине.

В январе США официально признали ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, добавив группу наемников к списку с итальянскими мафиозными группировками, японскими и другими российскими ОПГ.

Такое решение позволяет вводить масштабные санкции в отношении группы наемников, которая проводит широкий спектр операции по всему миру, в том числе и наемничество, и коммерческая деятельность на африканском континенте.

В довершение всего, американские законодатели требуют от президента Байдена признать ЧВК "Вагнер" террористической группировкой.

В 2018 году американский Минюст предъявлял Пригожину обвинения во вмешательстве вы президентские выборы в США посредством так называемого "Агентства интернет-исследований", которое также подконтрольно путинскому "кулинару".

Ранее Фокус сообщал, что китайская компания снабжала ЧВК "Вагнер" спутниковыми снимки. По данным СМИ, представитель госсекретаря США Дэниель Критенбрик упомянул о компании Spacety, внесенной в черный список Соединенными Штатами.

Впоследствии Пригожин заявил, что у ЧВК "Вагнер" имеются свои спутники. Наемники из "Вагнера" якобы в течение полутора лет применяют 20 оптических и радиолокационных космических аппаратов.