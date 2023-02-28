"Вагнер", "Росбанк" та адміністрація Путіна: Японія запровадила нові санкції проти РФ

Влада Японії запроваджує санкції проти 73 російських організацій, фінансових установ та 48 росіян, причетних до вторгення РФ в Україну, повідомляє МЗС країни.

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У Японії від 28 лютого запроваджують нові санкції проти РФ. Зазначається, що вони стосуються 39 фізичних осіб, 73 організацій і одного банку РФ, а також 9 колаборантів. Про це повідомляють в МЗС Японії.

"З огляду на поточну міжнародну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру, спрямованих на розв'язання проблеми, відповідно до заходів, вжитих іншими великими країнами, Уряд Японії запровадив наступні заходи, передбачені Законом про іноземну валюту та зовнішню торгівлю", — йдеться в повідомленні.

Санкційні заходи передбачають заморожування активів, обмеження платежів, операцій з капіталом, заборону експорту товарів тощо.

До списку потрапили співробітники адміністрації президента Росії — начальник управління президента РФ із забезпечення діяльності Державної ради Олександр Харичев та заступник голови управління президента із забезпечення діяльності Держради Борис Рапопорт. Також під санкціями опинилися інститути Російської академії наук, ПВК "Вагнер", "Росбанк" та інші.

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав три укази про надання чинності рішенням РНБО України про санкції проти Російської Федерації.До них потрапили росіяни, причетні до вивезення українських дітей, спортсмени та ті, хто фінансує структури найманців.

Після того, як ЄС наклав санкції на нафту та нафтопродукти з РФ, сплеск імпорту російських енергоресурсів був зафіксований у Тунісі, Марокко, Алжирі та Єгипті, пише The Wall Street Journal.