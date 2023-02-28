"Вагнер", "Росбанк" и администрация Путина: Япония ввела новые санкции против РФ

Власти Японии вводят санкции против 73 российских организаций, финансовых учреждений и 48 россиян, причастных к вторжению РФ в Украину, сообщает МИД страны.

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В Японии от 28 февраля вводятся новые санкции против РФ. Отмечается, что они касаются 39 физических лиц, 73 организаций и одного банка РФ, а также 9 коллаборантов. Об этом сообщают в МИДе Японии.

"Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины и с целью содействия международным усилиям для достижения международного мира, направленных на решение проблемы, в соответствии с мерами, предпринятыми другими крупными странами, Правительство Японии ввело следующие меры, предусмотренные Законом об иностранной валюте и внешней торговле ", — говорится в сообщении.

Санкционные меры предусматривают замораживание активов, ограничение платежей, операций с капиталом, запрещение экспорта товаров и т.п.

В список попали сотрудники администрации президента России – начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и заместитель главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Борис Рапопорт. Также под санкциями оказались институты Российской академии наук, ПИК "Вагнер", "Росбанк" и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал три указа о вступлении в силу решения СНБО Украины о санкциях против Российской Федерации. В них попали россияне, причастные к вывозу украинских детей, спортсмены и финансирующие структуры наемников.

После того, как ЕС наложил санкции на нефть и нефтепродукты из РФ, всплеск импорта российских энергоресурсов был зафиксирован в Тунисе, Марокко, Алжире и Египте, пишет The Wall Street Journal.