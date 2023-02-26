Зеленский подписал указы о новых санкциях против России (видео)

Пока детали не опубликованы, но ограничения, кроме прочего, коснутся тех, кто причастен к похищениям украинских детей.

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В своем традиционном вечернем обращении к украинцам 26 февраля, президент Владимир Зеленский сказал, что подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Российской Федерации.

"Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей. Подписал три указа о реализации решений СНБО", — сказал Зеленский.

Санкции коснутся следующих групп:

россиян, причастных к похищению украинских детей;

представителей российской сферы спорта, пытающихся поставить спорт на службу агрессии;

тех, кто помогает содержать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.

"Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится", — заявил Зеленский. Пока с указы на сайте Офиса президента не опубликованы.

Также президент Украины поблагодарил всех, кто помогает приближать победу над Россией. Особо отметил героизм украинских военных из 110-й отдельной механизированной бригады, которые сбили очередной российский военный самолет под Авдеевкой.

Поблагодарил журналистов, уточнив, что России не удалось "информационно закрыть наших людей и нашу землю на той части Украины, где пока есть триколор террористов".

"Мы должны сделать – и сделаем все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился больше", — сказал президент.

Упомянул он в видеообращении и всех политиков, которые на этой неделе посетили Украину. Напомним, череда визитов началась с президента США Джо Байдена, который был в Киеве в понедельник.

А 26 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о визите главы МИД Саудовской Аравии и об обещанной помощи от этой страны в размере 400 миллионов долларов.